Фотофакт: как выглядит «суперлуна» в Беларуси и других странах 20.02.2019, 10:21

Минск, Беларусь, 19 февраля 2019 года.

Фото: Reuters

В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние.

В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну».

В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние. Смогли насладиться зрелищем и белорусы, пишет tut.by.

Суперлуния происходят каждый год. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения. 19 февраля планету и спутник разделяли всего 356 тысяч километров.

Афины, Греция, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters

А в США астрофотограф Эндрю Маккарти сделал около 50 тысяч фотографий «суперлуны» и объединил их в одном суперснимке.