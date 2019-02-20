закрыть
20 февраля 2019, среда, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Фотофакт: как выглядит «суперлуна» в Беларуси и других странах

  • 20.02.2019, 10:21
Минск, Беларусь, 19 февраля 2019 года.
Фото: Reuters

В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние.

В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну».

В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние. Смогли насладиться зрелищем и белорусы, пишет tut.by.

Суперлуния происходят каждый год. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения. 19 февраля планету и спутник разделяли всего 356 тысяч километров.

Афины, Греция, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters

А в США астрофотограф Эндрю Маккарти сделал около 50 тысяч фотографий «суперлуны» и объединил их в одном суперснимке.

Фото: redd.it

популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип