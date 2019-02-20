Фотофакт: как выглядит «суперлуна» в Беларуси и других странах
- 20.02.2019, 10:21
В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние.
В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну».
В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние. Смогли насладиться зрелищем и белорусы, пишет tut.by.
Суперлуния происходят каждый год. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения. 19 февраля планету и спутник разделяли всего 356 тысяч километров.
А в США астрофотограф Эндрю Маккарти сделал около 50 тысяч фотографий «суперлуны» и объединил их в одном суперснимке.