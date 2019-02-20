Путин просчитался 4 Иванна Климпуш-Цинцадзе

20.02.2019, 10:29

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Настоящая, восстановленная независимость Украины началась ровно пять лет назад.

Украина как независимое государство появилась на картах мира в 1991 году, но именно в морозные месяцы зимы 2013-2014 годов сформировалась украинская политическая нация.

Еще не успев оплакать погибших на Майдане, мы столкнулись с самой большой угрозой нашей государственности - сначала скрытой, но от этого не менее жесткой, а затем открытой агрессией Российской Федерации. Агрессия не была результатом спонтанного решения, реакцией на события в Киеве. Это была хорошо спланированная операция. Давно подготовленный "силовой" сценарий, как дамоклов меч, навис над украинской государственностью.

В 2014 году мы еще не были уверены, сможем ли выстоять. Удастся ли нам остановить грубую агрессию страны, которая решила нас задушить в своих "братских объятиях"? Но Владимир Путин просчитался. Он думал, что Украина является слабой и разобщенной. Он еще из Мюнхена - 2008 убеждал западных лидеров, что государство Украина является "failed state" и австрийская выдумка, демонстрируя столетние иллюзии российского шовинизма.

Но Украина оказалась сильным, крепким государством. Ее сила в людях - выносливых, самоотверженных, свободолюбивых, готовых защищать свою страну. Речь идет о профессиональных военных и добровольцах, которые с оружием в руках встали на пути врага, о волонтерах, которые рисковали собственной жизнью, о врачах, которые добровольно шли работать в зону боевых действий. Речь идет о каждом. Обо всех, кто продолжали ходить на работу, а на выходные разрисовывали свои заборы в сине-желтые цвета и жертвовали деньги на помощь армии. Уверена, мы выстояли тогда и сдерживаем аппетиты агрессора последние пять лет благодаря нашему единству и вере в Украину. Именно благодаря позиции десятков миллионов украинцев план Путина по расколу Украины, созданию так называемой "Новороссии" провалился. Мы удивили мир. Мы продолжаем его удивлять.

И еще один момент, в котором Путин просчитался, - это позиция международного сообщества. Мы благодарны за поддержку и помощь, которую получаем от мира, за однозначную позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Попытки Кремля добиться отмены и смягчения санкций потерпели поражение. Напротив, Совет ЕС единогласно поддержал введение "азовского пакета" санкций. Как показало заседание СБ ООН, Россия находится в международной изоляции. Запад не сомневается, что "лидеры" самопровозглашенных республик являются не более чем марионетками Кремля. Запад не сомневается, что именно Россия саботирует выполнение Минских договоренностей. Четыре года мы продолжаем настаивать на выполнении базовых вещей, заложенных в "Минске":- прекращение огня, разведение сил, обмен заложниками. Вместо этого, Россия лишь расширяет наступление, пытаясь фактически аннексировать Азовское море.

Ключевым для сохранения и наращивания давления на Кремль является наше внутреннее единство и решимость. С начала российской агрессии мы понимали, насколько не равны наши силы. За последние годы мы существенно нарастили свои мышцы - и дипломатические, и военные. Но главное - мы обнаружили, что российский Голиаф совсем не так неуязвим, как может показаться. При поддержке наших партнеров - стран-членов НАТО - мы продолжаем укреплять наши Вооруженные Силы. Мы учимся эффективно противодействовать российским информационным операциям, кибер-атакам. Опыт Украины в противодействии гибридным угрозам уже детально изучают страны ЕС и НАТО. Мы научились эффективно оппонировать россиянам на международных площадках от ПАСЕ до ООН, разоблачать их ложь и манипуляции. Мы должны быть сильными. Рональд Рейган когда-то сказал: "Мы сохраняем мир благодаря своей силе; слабость только провоцирует агрессию".

К сожалению, война до сих пор является частью нашей ежедневной реальности. И, к сожалению, мы уже привыкли к ней. Уже не чувствуем постоянно острой тревоги. Не следим постоянно за новостями. Однако это вовсе не означает, что нам не больно. Как за судьбы сотен пленных украинцев, содержащихся на оккупированных территориях или в российских тюрьмах. Это рана, которая постоянно кровоточит. Она одновременно и стимулирует, и сдерживает наше движение. Стимулирует, потому что не позволяет забыть, какую высокую цену мы заплатили и продолжаем платить за возможность построить успешную европейскую Украину, быть частью свободного мира. Сдерживает, потому что ежедневное противодействие агрессии забирает моральные силы и значительные средства, которые могли бы вкладываться в экономический рост, в наших детей и родителей.

Война истощает. И сегодня перед украинским обществом стоит новая угроза. От разных кандидатов и политических сил слышны обещания "мира", скорейшего завершения войны. При этом эти "мудрые" политические лидеры не рассказывают, каким образом они собираются достичь этого мира. Нам хорошо известна цена, которую назовет Кремль. Это украинская независимость, суверенитет, возможность самостоятельно выбирать свой внешнеполитический курс. Ценой "мира" на российских условиях станет украинская демократия. Конечно, никто прямо об этом не скажет, найдут привлекательную дипломатическую формулировку, но суть договоренностей вполне очевидна. Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована не в нейтральной богатой Украине, а в подконтрольной обанкротившейся Украине. Мы видели модель, которую Кремль готовил для внеблоковой Украины времен Януковича, с полностью контролируемой армией и силовыми структурами. В такой Украине не было и не будет места демократии, свободе, уважению прав человека и благосостоянию.

Ценой невероятных усилий мы вырвались из тисков русского мира. Мы строим европейскую Украину, углубляя политические, экономические, гуманитарные связи со странами ЕС и НАТО. Интеграция Украины в НАТО и ЕС, закрепленная теперь в нашей Конституции, является залогом сохранения украинской государственности, построения свободной экономики и эффективных общественных институтов. Это не мечта и не лозунг, а конкретный план реформ, результатом которых станет рост благосостояния и безопасность украинских граждан.

Конечно, это очень нелегкий путь. Мы должны реализовать ряд масштабных реформ, фактически, перестроить страну. На этом пути не все идет так, как планировалось. Мы часто спорим, дискутируем. Однако это и есть демократия. Мы верим, что мы, украинцы, заслуживаем лучшей жизни. Мы верим, что высшая ценность государства - ее граждане. Мы верим в плюрализм мнений, а не диктат. Выбираем свободу слова, а не пропаганду. Мы верим, что сами творим свою судьбу. И мне действительно жаль, что кремлевские технологи, например Сурков, в своей недавней статье смогли убедить часть россиян, что "выбор у них есть". И теперь они хотят убедить нас, страны Запада, что и у нас "выбора нет", что наши ценности и принципы - это лишь иллюзия и самообман. Кремль пытается представить путинизм как некую новую идеологию, а на самом деле, речь идет о хорошо знакомом нам культе личности. Ничего нового Россия не предлагает.

Кремлевские руководители открыто говорят о своих целях. И я не верю, что только "языковой барьер" мешает некоторым европейским лидерам осознать масштаб угрозы. Нам надо четко артикулировать, что Россия является стратегической угрозой для всего евроатлантического пространства. Это очень неудобная правда. Россия стремится установить свои правила игры не только на европейском континенте, но и во всем мире. И в этой игре нет места для сильной, сплоченной, объединенной Европы, как и для демократической, независимой Украины.

Очень важно в этот турбулентный избирательный (и для ЕС, и для Украины) год не потерять понимание того, что является главным. Помнить о ценностях и принципах, которые нас объединяют. Без стабильной и успешной Украины невозможна стабильная и успешная Европа! Как сказал в Верховной Раде Украины Президент Европейского Совета Дональд Туск, "только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Тот, кто готов продать Украину, тот продает будущее Европы".

Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, «Обозреватель»