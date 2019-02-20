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Многодетная мама: Семейный капитал – это сказка, которая может никогда не стать былью

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  • 20.02.2019, 10:56
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Иллюстрационное фото

Почему белорусы не решаются рожать детей, несмотря на льготы от государства?

На совещании по демографической ситуации Лукашенко задался вопросом, насколько действующие меры по поддержке семей − оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных семей и программа семейного капитала − способствуют повышению рождаемости.

«Завтра твоей страны» попросил многодетную маму и экспертов в вопросах демографии оценить принимаемые в Беларуси меры по стимулированию рождаемости.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

Плюсы: стимулирует рождаемость в сельской местности и поддерживает менее обеспеченные семьи.

Минусы: невыгоден женщинам с хорошим заработком, может быть причиной отложенной бедности.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет и выплату пособия на протяжении всего этого периода заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва называет исключительной мерой: страны, где раньше практиковался этот подход, от него отказываются. Там, где матерям разрешают оставаться дома с детьми на протяжении трех лет, государство не поддерживает их финансово весь этот срок.

Относительно высокий размер пособия по уходу за ребенком в последние пять лет отразился на росте рождаемости в сельской местности, где доходы семей ниже, чем в городе. Если бы размер пособия формировался более гибко, то рождаемость повышалась бы и у пар с более высоким доходом, отмечает социолог, преподаватель ЕГУ Елена Артеменко.

— Выпадение из профессиональной деятельности на 3 года, которое может иметь серьезные последствия для карьеры, и недостаточно стабильное финансовое положение, ведут к тому, что молодые семьи нередко предпочитают откладывать рождение первого ребенка, — объясняет социолог.

Семейный капитал

Плюсы: напомнил некоторым семьям, что они хотели бы иметь троих и больше детей.

Минусы: неуверенность в получении обещанных средств.

— Семейный капитал – это сказка. И никто не понимает, станет ли она когда-нибудь былью. Странно было бы говорить: «Вот я рожу сейчас третьего ребенка, чтобы через 18 лет что-то произошло или не произошло». Это не совсем логично, — замечает мама троих детей Галина Довнар.

Отсрочка на 18 лет, наоборот, может стопорить ожидаемый от проекта эффект. Реализацию этой меры следовало бы доработать и усовершенствовать, считает Анастасия Боброва.

— Без четких исследований и опроса семей разговоры о том, способствует ли семейный капитал рождаемости, голословны. Да, был получен какой-то эффект после его введения. Некоторые семьи вспомнили, что они хотели бы иметь третьего ребенка, и родили его. Даже не столько из-за самой меры, а потому, что эту тему обсуждали в обществе и на тот момент была неплохая экономическая ситуация, — отмечает Анастасия Боброва.

Льготное жилье

Плюсы: существенная поддержка многодетных семей.

Минусы: исключение из этой меры тех, кто из-за жилищного вопроса не решается родить первого и второго ребенка.

Галина Довнар согласна, что возможность получения жилья на льготных условиях можно считать той мерой, которая стимулирует семьи к рождению третьего или четвертого ребенка.

С эффективностью этой меры соглашается и Анастасия Боброва:

— Был период, когда массовое субсидирование покупки жилья подстегнуло семьи расширяться. Благодаря этой программе в городах появились целые новые районы.

Эксперт, однако, видит обратную сторону этой меры поддержки. Во-первых, массовые субсидии стоят государству больших денег. Во-вторых, у государства нет плана, как решать последствия уплотнения и локального демографического роста.

Ведь новые районы требуют создания соответствующей инфраструктуры: детских садов, школ, линий общественного транспорта.

— Бывает, люди говорят, что это их последняя надежда «жить нормально». Хотелось бы, чтобы сначала шла речь об обеспеченности молодых семей, и уже потом о повышении рождаемости, — говорит Галина Довнар.

Елена Артеменко отмечает, что в Беларуси средний возраст пар, которые заводят первого ребенка, — 27 лет. У них просто не остается времени для того, чтобы родить второго. Стоило бы подумать о том, как стимулировать пары рожать детей раньше. Учитывая, что перед молодыми семьями нередко стоит проблема жилья и заработка, льготы на жилье для тех, кто рожает первого и второго ребенка положительно сказались бы на повышении рождаемости в целом.

Белорусы все чаще не решаются рожать хотя бы одного ребенка

Ни одна из названных главой государства мер не стимулирует рожать первого ребенка. Это зависит больше от психологической и социальной мотивации, а также от общей экономической ситуации в стране, отмечает Анастасия Боброва.

Елена Артеменко подчеркивает, что две из названых мер нацелены на многодетные семьи, и отмечает, что это не самое эффективное с точки зрения демографии распределение средств.

— Меры поддержки многодетных семей должны быть направлены на то, чтобы они не попадали в категорию бедных. И действительно им нужно помогать с обеспечением жильем и прочим. Но меры по повышению рождаемости, ориентированные на эту группу, не самые эффективные. Важно решить более распространенную проблему – рождение второго ребенка, − говорит Елена Артеменко.

Так как в основном семьи в Беларуси имеют одного-двух детей, а идеальная семья в сознании белорусов – та, в которой их двое, было бы более рационально стимулировать тех, у кого вообще нет детей или есть один ребенок, считает социолог.

Без поддержки здоровья населения демографические стимулы бесполезны

Важным аргументом в пользу рождения детей оказывается здоровье и решение проблемы бесплодия.

— Если примут решение поддерживать из бюджета первую попытку ЭКО, это станет еще одним стимулом для семей, имеющих проблемы с зачатием. Это порядка одной тысячи рождений детей в семьях, которые готовы к детям, хотят их и могут обеспечить, — говорит Анастасия Боброва.

Она отмечает, что у бесплодных пар почти половина случаев связана с мужским бесплодием. Это подчеркивает важность программ по поддержанию здоровья не только потенциальных будущих матерей, но и отцов. Демограф предлагает обратить внимание на совершенствующуюся в России стратегию по здоровому образу жизни, чтобы перенять некоторые меры популяризации здорового образа жизни.

Недостаток инфраструктуры и гибких форм поддержки

Даже те льготы, которые государство гарантирует семьям, использовать получается не всегда, отмечает многодетная мама.

— Сложно даже узнать, что у многодетной семьи есть такие-то льготы, не то, что ими воспользоваться. Например, мы случайно узнали, что у нас есть льготы по оплате коммунальных услуг. Для этого отправили нас в расчетно-кассовый центр по месту жительства. Там написали заявление, которое разослали по соответствующим организациям. Но потом нам пришлось повторно отвозить эти документы в каждую из них. Такое ощущение, что все сделано так, чтобы как можно меньше людей о льготах узнало и ими воспользовалось, — говорит Галина Довнар.

Чтобы семьи реализовывали свое желание заводить детей, для них прежде всего важно быть уверенными, что будут условия этих детей вырастить и воспитать. Для начала − отсутствие очередей в детские сады.

Каждый десятый белорусский ребенок живет в бедности

Анастасия Боброва предлагает обратить внимание на такую меру поддержки в соседней Литве, как ответственность властей города за инфраструктуру для семей с детьми. Там, если город не может обеспечить всех детей государственными детскими садами, то выплачивает семьям каждый месяц по 100 евро.

Там же действует дифференцированный подход к пособиям. Первый год молодым матерям выплачивают 100% заработка. Они либо выбирают эти выплаты за первый год, либо делят на два – тогда получают 70% в первый год и оставшиеся деньги во второй.

— Это стимулирует работающих женщин с хорошим заработком, иначе мы всех усредняем. Представьте, женщина зарабатывает 2 тысячи рублей в месяц, а в декретном будет получать примерно 300. Для нее это серьезное падение доходов, — отмечает Анастасия Боброва.

Елена Артеменко приводит в пример гибкие социальные меры во Франции. Там у семей есть возможность получить государственную субсидию для оплаты услуг государственной или частной няни и распространенная сеть яслей для детей разных возрастов.


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