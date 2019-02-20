Белорусы копят деньги, готовясь к кризису 18 Владимир Тарасов

20.02.2019, 11:13

2,332

Склонность жителей Беларуси к накапливанию средств в текущем году будет расти.

События прошлого года, похоже, произвели на население Беларуси серьезное впечатление, и оно переходит от потребительской к сберегательной модели поведения. То есть, люди начинают экономить на расходах, предпочитая копить деньги.

На изменение настроений людей указывает два фактора. Первый – это существенное увеличение объема сбережений в коммерческих банках, в первую очередь, в иностранной валюте. Второй – сокращение темпов роста розничного товарооборота.

В январе 2019 года срочные валютные депозиты физических лиц в белорусских банках увеличились на 48,3 млн. долларов – до 6,146 млрд. долларов. Подобного прироста в январе не наблюдалось несколько лет, а в январе 2018 года данные депозиты вообще сократились на 14,2 млн. долларов. Правда, переводные валютные депозиты, то есть, средства на банковских карточках, в январе текущего года приросли на 23,9 млн. долларов (до 1,059 млрд. долларов), что оказалось ниже увеличения за январь 2018 года, равного 35,6 млн. долларов. Но это может объясняться ростом ставок по срочным депозитам.

Так, средняя ставка по новым вкладам в иностранной валюте на срок до 1 года в январе 2019 года поднялась до 0,76% годовых с 0,67% в январе 2018 года, а проценты по долгосрочным депозитам выросли в еще большей степени: до 2,23% с 1,62%.

Но благодарить за это надо не белорусские банки и даже не Национальный банк РБ, а Федеральную резервную систему США, которая в 2018 году повышала свои ставки и сокращала свой баланс, снижая объем долларов в мировой финансовой системе. А Нацбанк в своих рекомендациях коммерческим банкам привязал верхнюю границу процентов по валютным вкладам банков к ставке ФРС.

В частности, рекомендованный им верхний предел ставки по новым срочным отзывным банковским вкладам в долларах установлен равным верхней границе целевого диапазона ключевой ставки ФРС США, увеличенной на 0,5 процентного пункта. По вкладам в евро берется базовая ставка Европейского Центробанка, также увеличенная на 0,5 процентного пункта, а по вкладам в российских рублях – 0,5 ставки по кредиту овернайт Банка России.

Чем бы это ни вызывалось, ставки по долларовым депозитам в белорусских банках за 2018-й год выросли, хотя и довольно скромно, и этого, похоже, оказалось достаточно для того, чтобы повысить привлекательность банковских сбережений в валюте для населения РБ.

Интересно, что предприятия вели себя не так, как население. Объем валютных средств юридических лиц в банках в январе текущего года увеличился на 133,3 млн. долларов, что намного превысило увеличение за январь 2018 года, составлявшее 19,6 млн. долларов. Но срочные депозиты предприятий при этом сократились, а все увеличение обеспечили переводные депозиты, то есть средства на счетах.

В сумме валютные депозиты физических и юридических лиц в январе 2019 года выросли на 205,6 млн. долларов и достигли 11,317 млрд. долларов. В январе 2018 года прирост составил всего 41 млн. долларов. Таким образом, изменение настроений населения и предприятий налицо. Именно этим, по-видимому, в значительной степени объясняется относительная устойчивость курса доллара США в январе текущего года.

В то же время, в прошлом месяце существенно увеличились и темпы прироста рублевых срочных депозитов населения. В январе 2019 года они поднялись на 92 млн. рублей – до 4,103 млрд. рублей. В январе 2018 года данные вклады увеличились в меньшей степени: на 65,1 млн. рублей. Но в целом дополнительный прирост данных депозитов оказался намного меньше дополнительного прироста срочных валютных депозитов, то есть выбор жителей Беларуси однозначно был сделан в пользу валюты.

При этом величина переводных рублевых вкладов населения, в январе снизилась на 373,7 млн. рублей (до 2,383 млрд. рублей), что примерно соответствует снижению в январе 2018 года, которое составило 340,2 млн. рублей. То есть, люди потратили больше своих сбережений, чем год назад.

Приросту срочных рублевых депозитов населения в январе текущего года могло способствовать, как и в случае с валютными депозитами, увеличение процентов по рублевым вкладам. В частности, средняя ставка по новым вкладам на срок до года, в январе текущего года выросла до 8,72% годовых с 6,63% год назад. Ставка по аналогичным долгосрочным депозитам поднялась до 11,85% с 10%.

В ближайшее время привлекательность рублевых депозитов может возрасти, так как Нацбанк отменил свои рекомендации по максимальным ставкам, и некоторые банки уже начали предлагать своим клиентам более выгодные условия привлечения средств, повысив ставки по отдельным депозитам существенно выше среднего уровня за январь.

Увеличение суммы депозитов может объясняться не только подъемом ставок, но и ростом доходов людей. В 2018 году реальные располагаемые денежные доходы населения страны поднялись на 8%. Это существенно больше, чем в 2017 году, когда данные доходы выросли всего на 2,4%. Правда, на протяжении 2015-2016 годов доходы населения сокращались, и их увеличение за последние два года пока не компенсировало понесенные тогда потери.

Заработная плата в 2018 году выросла в большей степени, чем доходы. Средняя начисленная зарплата в РБ в 2018 году увеличилась на 17,1% в номинальном выражении – до 1 115,3 рублей в декабре. В реальном выражении она поднялась на 11,6%. Правда, в январе 2019 года она опустилась до 982 рублей, но в январе 2018 года она составляла всего 859 рублей, то есть была на 14,3% ниже.

Такой рост зарплат не сопровождается соответствующим увеличением расходов. Розничный товарооборот в РБ в январе 2019 года вырос по сравнению с январем 2018 года на 4,2% (до 3,523 млрд. рублей), что намного ниже темпов роста зарплаты.

В январе 2018 года прирост розничного товарооборота составлял 9,5%, то есть был намного выше, чем в прошлом месяце. Та же картина и с общественным питанием, в котором товарооборот в январе текущего года увеличился всего на 1,1% в годовом выражении, тогда как в январе 2018 года прирост составлял 10,6%.

Имеется еще одна возможная причина увеличения суммы срочных валютных депозитов населения: ограничения на выдачу кредитов на приобретение жилья, введенные Сбербанком и Беларусбанком еще в конце 2018 года. Это привело к тому, что некоторые люди, которые планировали приобрести жилье, отложили свои сделки, а деньги, вполне возможно, положили на время в банки. Но ввиду отсутствия статистических данных по подобному кредитованию, оценить вклад данного фактора в прирост депозитов сложно.

В целом объяснить явное увеличение склонности населения к сбережениям средств одними экономическими факторами в виде роста ставок по депозитам и доходов вряд ли возможно. По-видимому, сказываются и политические факторы. Их два. Первый – это явное ухудшение отношений руководства Беларуси с руководством России, что никак не добавляет жителям нашей страны спокойствия. Второй фактор – это столь же явное постепенное изменение политической и экономической обстановки в мире, причем, тоже не в лучшую сторону. То есть, люди готовятся к возможному экономическому кризису. Указанные факторы носят долгосрочный характер, поэтому склонность жителей Беларуси к накапливанию средств в текущем году, по-видимому, будет расти.

Владимир Тарасов, «Белрынок»