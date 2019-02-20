«Баста!»: Могилевчане, у вас голуби в центре города

«Баста!»: Могилевчане, у вас голуби в центре города4
- 20.02.2019, 11:41
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В Могилеве cобираются запустить вредный завод «Омск Карбон».
Пишут, что завод "Омск Карбон", закрытия которого добиваются могилевчане, готовят к запуску, сообщает "Баста!".
Предприятие активно набирает новых сотрудников, несмотря на продолжающуюся проверку прокуратуры и протесты. На сайтах по поиску работы предлагаются более 30 новых вакансий. Все они размещены несколько дней назад.
На встрече, которая прошла 25 января в Вейнянском сельсовете, чиновники пообещали инициативной группе экскурсию на завод, но без участия независимых экологов. 18 февраля пресс-служба "Омск Карбон" заявила, что на предприятие никого не приглашали и обвинили местных жителей в "информационной войне". Приторный запах, который чувствуется даже в центре города, и сажу на снегу они, наверное, тоже на "врагов" спишут.
Могилевчане, у вас голуби в центре города...