закрыть
20 февраля 2019, среда, 13:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

«Баста!»: Могилевчане, у вас голуби в центре города

4
  • 20.02.2019, 11:41
  • 1,819
Иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

В Могилеве cобираются запустить вредный завод «Омск Карбон».

Пишут, что завод "Омск Карбон", закрытия которого добиваются могилевчане, готовят к запуску, сообщает "Баста!".

Предприятие активно набирает новых сотрудников, несмотря на продолжающуюся проверку прокуратуры и протесты. На сайтах по поиску работы предлагаются более 30 новых вакансий. Все они размещены несколько дней назад.

На встрече, которая прошла 25 января в Вейнянском сельсовете, чиновники пообещали инициативной группе экскурсию на завод, но без участия независимых экологов. 18 февраля пресс-служба "Омск Карбон" заявила, что на предприятие никого не приглашали и обвинили местных жителей в "информационной войне". Приторный запах, который чувствуется даже в центре города, и сажу на снегу они, наверное, тоже на "врагов" спишут.

Могилевчане, у вас голуби в центре города...


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип