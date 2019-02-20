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Как минчанка похудела на 34 килограмма, не отказываясь от выпечки

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  • 20.02.2019, 12:06
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Ее девиз: «Чтобы стройнеть, нужно вкусно и правильно есть».

«Решив постройнеть, я не сидела на диетах, не зависала часами в тренажерном зале, — говорит tut.by о себе 25-летняя минчанка Маргарита Шабуневич. - Вместо этого выбрала путь правильного питания и похудела на 34 кг всего за два с половиной года. Теперь я веду инстаблог по правильному питанию, где выкладываю полезные рецепты сладостей, обедов и ужинов и делюсь своим опытом».

— Я была полным ребенком. Подростком мечтала об идеальной фигуре, но желание вкусно и много поесть каждый раз побеждало. Я занималась спортом, играла в большой теннис и, несмотря на лишний вес, двигалась на уровне девочек-«худышек». Вес мне не мешал, но чем старше я становилась, тем больше хотелось стать привлекательной и стройной…

Я начала худеть в 2011 году, когда мне было 17 лет. Проблемы лишнего веса я не замечала, зато ее видел мой папа. Однажды он просто начал присматривать за тем, чтобы я не открывала дверцу холодильника после 18.00. Чуть позже к семейному «надзору» присоединилась мама, постепенно я стала отвыкать есть по вечерам. Так за два месяца ушло около 7 кг.

Но тогда я заканчивала школу, готовилась к поступлению в институт. Стрессы сказались не только на моральном состоянии, но и на фигуре. Снова набрала вес. Каждая мечтает быть принцессой на выпускном балу, а у меня это не вышло: я весила 79 кг.

В университете мне хотелось быть видной девушкой, так что я сама стала контролировать свое питание. Стала исключать покупные сладости. Вес с 79 кг буквально за 2 месяца опустился до 63 кг — тогда мне было 18.

А дальше все пошло само… Поставив себе цель, 55 кг, я двигалась к ней изо дня в день, «подчищая» свой рацион. Начала ходить на фитнес, практиковала бег и много кардио.

В 2014 году мой вес стал стабильным — 53 кг.

В 2015 году я начала вести свой блог в инстаграме о правильном питании. Будучи сладкоежкой, я хотела есть десерты без вреда для фигуры и поэтому придумывала рецепты полезной выпечки. Все это время я считала калории. Углубилась в диетологию, стала помогать советами. Близкие поддерживали меня и всегда давали «взгляд со стороны». На самом деле здесь важно «не переборщить», но и без этого у меня не обошлось.

Летом 2016 года мой вес опустился до 46 кг, а при моем росте 165 см это критически мало. Вид был, мягко говоря, не очень здоровый, поэтому я была вынуждена пересмотреть дневной калораж.

Сейчас мой вес 50 кг. Я активно тренируюсь в зале с большими весами и активно ем полезную и вкусную еду. 80% похудения — это правильное питание. Лишь 20% — спорт. Я убеждена, что правильное питание само по себе гарантирует потерю веса. Главное, не изводить себя низкокалорийными диетами и ограничениями.

Сама я до сих пор считаю калории, слежу за качеством продуктов, выбираю для себя самое вкусное — по собственным пожеланиям и предпочтениям. Я всегда позволяю себе лакомство, если реально захочу: научилась определять и отделять настоящее желание от «эмоционального». Сладости из магазина для меня уже невкусные: слишком приторные, сладкие и ненатуральные. Проще и приятней приготовить самой. И от домашнего торта моей бабушки я до сих не отказываюсь.

Моя цель на будущее — развиваться как диетолог, придумывать интересные рецепты для правильного питания и помогать людям, желающим похудеть. Я много тренируюсь, работаю на рельеф и стремлюсь к фигуре своей мечты. А мой девиз: «Чтобы стройнеть, нужно вкусно и правильно есть».


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