«Это Фаниполь?» — «Это налоговый инспектор Семенов!» 20.02.2019, 12:32

2,001

Иллюстрационное фото Getty Images

Как минчанин отбился от навязчивых продавцов одеял.

Компания-лама продолжает скакать по ушам белорусов, предлагая одеяла. Около двух лет Алексею на мобильный телефон звонят с одних и тех же номеров какие-то женщины с именем. Предлагают постельное белье, одеяла и приглашают на презентации. Первым делом женщины спрашивают, попали ли они в Фаниполь. И независимо от ответа начинают чеканить рекламный текст, пишет onliner.by.

— В некоторых случаях говорили, что звонок осуществляется из Гродно, — говорит Алексей. — Просьбы прекратить беспокоить меня рекламой и удалить мой номер из базы, так как я не давал своего согласия на получение рекламы, ничего не меняли. Я, несколько раз услышав, что звонят с рекламной целью, просил озвучить мне название организации и УНП, от лица которой осуществляются звонки. В ответ на это звонившие либо продолжают рассказывать заученный рекламный текст, либо отказываются предоставить данную информацию, ссылаясь на то, что не обладают подобными сведениями, либо просто кладут трубку.

Алексей завелся и решил выяснить, кто же звонит по утрам и вечерам.

— Мои попытки перезвонить по указанным номерам в рабочее время не завершались успехом: номер постоянно занят, — рассказывает он. — Наконец в 5 утра мне удалось дозвониться на номер +375 (25) 799-56-93, где автоответчик сообщил, что я позвонил в офис компании «ЛамаГолд» (УНП 590911102). Таким образом компания была идентифицирована.

После этого Алексей написал в МАРТ и облисполком жалобы. В ответе на обращение ему сказали, что, мол, товар не разрекламирован и не назван.

— Хотя в записи разговоров фигурирует фраза «качественные товары для сна». В принципе, исходом я доволен. Надеюсь, больше они меня беспокоить не будут, — заключает читатель.