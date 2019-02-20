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Сбившего женщину милиционера отправили руководить культурой в Гродно

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  • 20.02.2019, 12:45
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Владимир Сацюк

Гродненский городской центр культуры возглавил бывший замначальника УВД.

Еще недавно Владимир Сацюк работал заместителем начальника УВД Гродненского облисполкома — начальником милиции общественной безопасности. В 2018 году ушел в отставку по выслуге лет, а сейчас стало известно, что Сацюк получит новую должность — руководителя Гродненского городского центра культуры, сообщает Hrodna.life.

20 февраля эту информацию подтвердил телеканал «Гродно плюс».

Напомним, 26 октября 2017 года Владимир Сацюк сбил на собственном авто жительницу Березовки Лидского района. В официальных сводках эта информация появилась только через 5 дней. Наезд произошел в темное время суток в условиях дождя. После наезда водитель оказал пострадавшей первую помощь, вызвал скорую и ГАИ. Женщина с переломом ноги была госпитализирована. Тогда было возбуждено уголовное дело, но в итоге полковнику не было предъявлено обвинение, он продолжил работать в своей должности до отставки.

В гродненском УВД о Владимире Сацюке в 2017 году отзывались очень положительно: «Интеллигентный, воспитанный, он сам очень переживает из-за того, что случилось, — говорили коллеги полковника. — От ДТП никто не застрахован. Не дай бог, конечно, но с каждым водителем такое может случиться».


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