Чтобы добиться чистоты, жительница Витебска вынесла в подъезд змею 20.02.2019, 13:04

Витеблянка решила таким образом бороться с ЖКХ.

На днях в группе «Типичный Витебск» в ВКонтакте появились фото змеи у мусоропровода и подпись: «В Билево-3 на лестничной площадке». За сутки снимки набрали более тысячи лайков и 200 комментариев.

Как пояснили tut.by читатели, так одна из жительниц многоэтажки решила бороться с грязью на лестничной площадке.

Фото змеи на мусоропроводе не оставило равнодушными многих пользователей соцсетей. Одни возмущались, другие шутили. Как сообщили TUT.BY читатели, еще раньше эти снимки появились в вайбер-чате, где общаются жители одной из многоэтажек витебского микрорайона Билево-3.

— В субботу их выложила одна из жительниц нашего дома, — рассказывает читатель Олег. — С фото была подпись вроде: смотрите какая в подъезде грязь, скоро змеи заведутся.

По словам Олега, идею бороться таким образом с мусором многие соседи не оценили. В ответ люди писали, что в доме живут пожилые и дети, если бы они заметили, могли бы испугаться. На вопрос, видел ли кто-то данную рептилию вживую, собеседник ответил: «По-моему, нет».

— Мне сложно сказать, надолго ли она оставила ее возле мусоропровода. Насколько я понял, это ее домашняя змея, она вынесла ее на площадку, сделала фото и унесла обратно, — делится предположениями Олег. — Жители хотели вызвать милицию или МЧС, но она сказала, что все убрала. А потом пояснила: змея не ядовитая.

— На площадке действительно так грязно?

— Я бы не сказал, дом новый, его только в апреле сдали, — отвечает мужчина, который живет в другом подъезде. — Я так понимаю, у них на площадке возле мусоропровода вытряхивают мешки от пылесоса, плюс на этаже остается шерсть животных — и люди не всегда за собой подметают.

Собеседник объясняет, что у них товарищество собственников. В определенные даты подъезды моет и подметает женщина, которую наняли жильцы.

— После фото площадку убрали?

— Одна из женщин написала, что на площадке нужно было всего-навсего подмести, и она ее подмела.

С хозяйкой змеи tut.by связаться не удалось. «Абонент временно недоступен», — повторяют на том конце.