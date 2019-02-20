Джон Болтон: У армии Венесуэлы есть возможность сделать правильный выбор 20.02.2019, 13:14

Джон Болтон

Фото: Alex Brandon/Associated Press

Советник Трампа по национальной безопасности обратился к армейскому командованию страны.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных выполнить свой долг и позволить ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь из США. Об этом он написал в своем Twitter.

"Венесуэльские вооруженные силы должны выполнить свой долг по защите мирных граждан на границе с Колумбией и Бразилией и позволить им мирно ввезти гуманитарную помощь без насилия или страха преследования", – заявил Болтон.

The Venezuelan military must uphold its duty to protect civilians at the Colombian and Brazilian borders, and allow them to peacefully bring in humanitarian aid without violence or fear of persecution. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 февраля 2019 г.

Он отметил, что руководство армии еще может сделать правильный выбор.

"Любые действия со стороны военных Венесуэлы по оправданию или подстрекательству насилия против мирного населения на колумбийской или бразильской границе не будут забыты. У руководства армии Венесуэлы есть возможность сделать правильный выбор", – добавил советник по нацбезопасности.

Any actions by the Venezuelan military to condone or instigate violence against peaceful civilians at the Colombian and Brazilian borders will not be forgotten. Leaders still have time to make the right choice. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 февраля 2019 г.

5 февраля военнослужащие венесуэльской армии, подконтрольные Николасу Мадуро, заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому в страну должны были доставить гуманитарную помощь. Действующий президент заявил, что военные не пустят в страну гуманитарный груз из-за опасений, что под этим предлогом в страну могут войти американские войска.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу 23 февраля.

19 февраля Мадуро анонсировал получение 300 тонн гуманитарной помощи из России.

В ожидании гуманитарной помощи из США армию Венесуэлы привели в боевую готовность.