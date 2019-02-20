«Очень радует, что к нам вернулись истинные «крумкачы» 20.02.2019, 13:22

Фото: Владислав Рудаков

Как НФК готовится к новому сезону.

В это межсезонье из перволиговых команд чаще всего говорили о «Рухе», «Белшине» и «Днепре». А между тем немало интересного происходит и в Минске: здесь потихоньку оперяются экс-«Крумкачы».

В воскресенье под сводами нового манежа АБФФ «вороны» провели спарринг с молодежной сборной Беларуси. До поры до времени «Незвычайна фантастычная каманда» выглядела предпочтительнее, но при счете 2:1 явно успокоилась. В итоге «молодежка» выиграла 3:2, причем всем голам сборников предшествовали необязательные ошибки соперника. Это раздосадовало одного из учредителей НФК Юрия Блинова, который после матча согласился пролить свет на цели клуба на сезон, пишет tribuna.com.

– Какие впечатления оставила игра?

– С одной стороны видно, что команда прогрессирует, набирает форму и большую часть игры владеет инициативой, но, к сожалению, возникают вот эти малопонятные ошибки сзади. Фактически все три гола привезли сами себе. При счете 2:1 отдали инициативу – результат явился следствием этого. Над всем, конечно, надо серьезно работать.

– Как вы и анонсировали, в НФК довольно много новичков. На какой стадии сейчас находится комплектование команды?

– На сегодняшний день команда укомплектована где-то на 60-70 процентов. У нас есть еще несколько игроков на примете. Думаю, буквально в ближайшую неделю по этой части будут новости.

– Как оцените трансферную кампанию на данный момент?

– На данный момент очевидно, что мы усиливаемся. Очень радует, что к нам вернулись истинные «крумкачы» – те, кто играл в нашем первом составе и в высшей лиге: Скшинецкий, Корсак. Трачинский, Булойчик, Русецкий – это все очень опытные футболисты, которые сейчас в том возрасте, когда есть стремление к достижениям. Думаю, процесс идет в верном направлении. Из первоочередных задач – матч спарринг это показал – надо усиливать оборону, укреплять тылы. Будем над этим работать.

Еще хочу сказать лестные слова о нашем сопернике – молодежной сборной. Многих ребят я видел в деле первый раз. Ребята техничные, умные, активные, хорошо организованные. Хотелось бы верить, что у нашей «молодежки» хорошие перспективы. Спасибо им за матч.

– Какие планы на оставшуюся часть межсезонья?

– В конце февраля у нас начнется сбор. Параллельно [будет вестись] работа над составом.

– Где будет проходить сбор?

– Первая часть – в Пинске. Думаю, некоторых потенциальных новичков мы возьмем с собой. Все, что касается состава, – к [замдиректора клуба по спортивной части] Антону Шунто.

– К новому названию уже привыкли?

– Аббревиатура – часть названия, которое у нас уже было (НФК «Крумкачы» – прим.). Думаю, все наши болельщики и люди, которые нас поддерживают, понятно, в сердце останутся «крумкачамі». Это наш образ, бренд, состояние духа. «Незвычайна фантастычная каманда», на мой взгляд, тоже удачное имя. Надеюсь, при возможности, когда формальные причины будут устранены, мы вернемся к нашему исконному официальному наименованию. Пока это название тоже нас всех объединяет.

– Обычно ребрендинг требует затрат. Во сколько это обошлось клубу?

– Это коммерческая тайна. В принципе, мы обошлись минимумом.

– А как протекает ликвидация старого юрлица?

– Об этом лучше спросить у Дениса Шунто. Насколько я знаю, она идет. Понятно, что все не так просто и быстро. Есть долги и всякие юридические моменты.

– Кстати, вы говорили, что Денис Петрович больше не будет заниматься селекцией. А в каком-то качестве он останется в клубе?

– Пока он наблюдатель, скажем так, заинтересованный. Поскольку он отец-основатель этой идеи, понятно, что ему интересно и он не может устраниться от того, чем мы живем сейчас.

– В первой лиге расходы на порядок выше, чем во второй. Вы к этому готовы?

– Да. Самое главное, что основные партнеры готовы нас поддерживать и вкладываться. Они разделяют наши цели, которые, в общем-то, всем понятны. Параллельно идет работа по привлечению новых партнеров уже на первую лигу. Каких именно, пока сказать не могу. Как только они будут, вы о них узнаете.

– Если не секрет, какой будет бюджет НФК?

– Пока все это в процессе и будет зависеть от игроков, которых подпишем, на каких условиях заключим контракты. Будет зависеть и от места тренировок, потому что здесь тоже есть определенные вопросы, в том числе финансового плана. Ряд полей за последние пару лет заметно подняли цены.

– А какие стадионы рассматриваются в качестве домашних?

– Мы заключили договор с РЦОР-БГУ о дальнейшем использовании стадиона на улице Семашко, где провели удачный прошлый сезон. Хотим выразить благодарность Владимиру Пигулевскому за поддержку и хорошие условия. Надеюсь, этот стадион принесет нам новые победы.

– Своя арена – это пока что мечты?

– Мы делаем некоторые заходы на этом пути. Понятно, что за несколько месяцев и даже за год такой вопрос не решается. В этом сезоне мы точно арендуем поле. Такая идея есть – мы от нее не отказываемся и потихоньку будем ей заниматься.

– В прошлом году вы сравнивали развитие клуба с бегом на длинные дистанции. Каким видите путь НФК сейчас?

– Все это остается в силе. Мы планируем развиваться на долгосрочную перспективу, улучшать нашу материальную, техническую и информационную базы.

– Какая задача стоит в первой лиге?

– Выступить на достойном уровне. А дальше увидим. Пока сложно [что-то] сказать относительно результата – загадывать не будем. Как говорится, аппетит приходит во время еды.

– То есть пока что выход в высшую лигу – не первостепенная цель?

– Мы сильно обновляем команду на новом уровне – первостепенная задача, чтобы она на нем заиграла. Будет это – начнем ставить цели дальше.

– Если все-таки удастся выйти, не боитесь форсировать события?

– Это вопрос не сегодняшнего момента. По ходу будет видно. Строить какие-то планы преждевременно. Пока у нас очень конкретные, я бы даже сказал, утилитарные цели.

– Каких неспортивных высот планирует достичь клуб в этом году?

– Что имеется в виду?

– Может, хотите достичь определенной планки посещаемости или что-то улучшить в менеджменте?

– Опять же это все зависит от работы как команды по спортивной части, так и людей, которые отвечают за работу с болельщиками и связи с общественностью. Это не самоцель. По моему глубокому убеждению, популярность команды – это побочный продукт ее выступления на поле.