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Житель Ирландии сорвал рекордный джекпот в 175 миллионов евро

  • 20.02.2019, 13:31

Пока неизвестно, где был куплен выигрышный билет, как и имя победителя.

В Ирландии сорван рекордный в истории страны джек-пот лотереи EuroMillions на сумму более 175 миллионов евро.

Об этом сообщает ВВС.

Пока неизвестно, где был куплен выигрышный билет, как и имя победителя.

Представитель Национальной лотереи Мириам Донохо заявила, что организация не сможет раскрыть местонахождение магазина в течение нескольких дней.

"Это такая большая победа, это будет огромным шоком для владельца билета", - добавила она.

Она сказала, что это 14-я победа EuroMillions в Ирландии. Предыдущим крупнейшим победителем в Ирландии была Долорес Макнамара из Лимерика, которая выиграла 115 миллионов евро в 2005 году.

В январе пара из Северной Ирландии выиграла джекпот EuroMillions 115 млн фунтов стерлингов. Это была четвертая по величине победа EuroMillions в Великобритании и самая большая в Северной Ирландии.


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