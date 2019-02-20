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ВВС: «Повар Путина» летал на переговоры властей ЦАР с оппозицией

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  • 20.02.2019, 13:42
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ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН

Переговоры начались 22 января в Хартуме, столице Судана.

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" и который, как утверждается, причастен к деятельности российских горнодобывающих и частных военных компаний в ряде стран Африки, мог лично участвовать в переговорах властей Центральноафриканской Республики и вооруженной оппозиции. Это утверждается в расследовании Русской службы Би-би-си.

Переговоры начались 22 января нынешнего года в Хартуме, столице Судана. В тот же день в Африку из Петербурга, где живет Пригожин, вылетел самолет Raytheon HAWKER с регистрационным номером M-VITO. Этот самолет ранее упоминался в расследовании "Новой газеты", в нем утверждалось, что владельцем этого самолета является Пригожин. По данным "Новой газеты", этот самолет за последние 2 года десятки раз летал из России в Африку, однако точные пункты его назначения определить не удалось, поскольку над Египтом он становился невидимым для онлайн-трекеров.

Так произошло и на этот раз. По данным источников Би-би-си, однако, самолет летел в Хартум, и на борту его предположительно был Пригожин.

То же повторилось еще три раза: 30 января, 3 февраля и 5 февраля. В последний из этих дней в Хартуме было объявлено о договоренности между властями ЦАР и оппозицией.

Би-би-си цитирует источник в окружении бизнесмена, по словам которого "Пригожин действительно летал на этом самолете на переговоры, но он не принимал участия в официальных, публичных встречах". На распространенных фото с переговоров Пригожина нет.

Ранее множество СМИ, в том числе и Радио Свобода, расследовали различные аспекты предполагаемого участия компаний Пригожина в добыче полезных ископаемых в ЦАР. Утверждалось также, что там присутствуют бойцы ЧВК, связанных с Пригожиным (сам он это отрицает). Именно в Центральноафриканской Республике летом прошлого года были убиты трое российских журналистов, расследовавших деятельность этих ЧВК. Расследование, организованное Михаилом Ходорковским, позволяет предположить, что за убийством могли стоять структуры, связанные с Пригожиным.


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