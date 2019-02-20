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Новый «развод»: мошенники выдают себя в Instagram за «Беларусбанк»

  • 20.02.2019, 14:10

Чтобы забрать «приз», нужно оплатить «комиссию».

Мошенники использовали известный способ «развести» доверчивых интернет-пользователей. На этот раз некто завел в Instagram профиль, имитирующий официальный аккаунт «Беларусбанка». Затем настал черед отправки сообщений, в которых утверждалось о якобы выигранном призе. Чтобы забрать его, нужно было лишь оплатить «комиссию», сообщает onliner.by.

О кампании, ориентированной на доверчивую аудиторию Instagram, сообщается на официальном сайте «Беларусбанка». Отмечается, что поддельный аккаунт belarus_bank_official разместил объявление, которое гласит: «Первым 1000 подписчикам – сертификат на 50 р.».

К финансовому учреждению эти «розыгрыши» отношения не имеют, а «Беларусбанк» просит жаловаться на подобные ложные аккаунты через встроенную форму Instagram. Правда, как быстро соцсеть отреагирует на фейковую учетную запись, неясно — она все еще активна.


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