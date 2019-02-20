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Названы лучшие в истории саундтреки к фильмам

5
  • 20.02.2019, 14:43
  • 1,690

В топ-10 вошла музыка к фильму «Криминальное чтиво».

После нового года в составлении рейтингов было некое затишье, которое нарушил журнал Pitchfork. Авторы составили рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории, пишет «Сегодня».

Лидировала в перечне музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.

На второй позиции идет саундтрек фильму "Пурпурный дождь". Композиция к нему была создана поп-исполнителем Принсем. А на третьей позиции идет лента "На игле", включившая композиции Игги Попа, Лу Рида и Blur.

Также в ТОП-10 вошла музыка к фильмам "Трудности перевода", "На помощь!" и "Криминальное чтиво".


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