Названы лучшие в истории саундтреки к фильмам

Названы лучшие в истории саундтреки к фильмам5
- 20.02.2019, 14:43
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В топ-10 вошла музыка к фильму «Криминальное чтиво».
После нового года в составлении рейтингов было некое затишье, которое нарушил журнал Pitchfork. Авторы составили рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории, пишет «Сегодня».
Лидировала в перечне музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.
На второй позиции идет саундтрек фильму "Пурпурный дождь". Композиция к нему была создана поп-исполнителем Принсем. А на третьей позиции идет лента "На игле", включившая композиции Игги Попа, Лу Рида и Blur.
Также в ТОП-10 вошла музыка к фильмам "Трудности перевода", "На помощь!" и "Криминальное чтиво".