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В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

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  • 20.02.2019, 14:52
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Павел Шеремет

Решение приняла Киевская комиссия по вопросам именований.

В Шевченковском районе Киева на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая земельному участку присвоен статус сквера имени журналиста Павла Шеремета, который был убит в теракте в Киеве. Соответствующее решение приняла Киевская комиссия по вопросам именований, сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

"Данное предложение поддержал коллектив газеты "Украинская правда" и обсуждалось с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве появится еще два новых сквера: Мюнхенский, в честь 30-летия связей Мюнхена и Киева – на пересечении улиц Зоологическая и Дегтяревская; имени Муслима Магомаева, по запросу посольства Азербайджана в Украине – на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Черновола.


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