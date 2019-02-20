В Могилеве безбилетник возмутился, что кондуктор автобуса не платит за проезд 15 20.02.2019, 15:12

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Иллюстрационное фото

Инцидент закончился дракой в автобусе.

На днях двое жителей Могилева пожаловались в милицию, что на них напал злой пассажир автобуса. Стали разбираться — нарисовалась интересная история. Оказывается, мужчина повздорил с автобусным кондуктором (с какой стати она ездит бесплатно?!), а когда за женщину вступились двое пассажиров, набросился на них. Теперь ждет решения: будет заведено уголовное дело или пронесет, пишет onliner.by.

В УВД Могилевской области рассказывают, что произошло это недоразумение с легкими побоями 17 февраля. Вечером в дежурку позвонили из автобуса, работающего на одном из городских маршрутов. Двое пассажиров, 23 и 26 лет, сообщили, что их избил какой-то мужчина. Милиционеры отправились на место, дебошира удалось задержать.

Выяснилось, что 30-летний несудимый, но пьяный гражданин, зайдя в автобус, сразу поставил вопрос ребром: почему кондуктор ездит бесплатно? Объяснить такую несправедливость пассажиру не удалось. Поэтому он и сам отказался платить, так как является безработным.

На подмогу работнице автопарка пришли двое мужчин. Взбешенный пьяный заяц атаковал их. Согласно протоколу, одного избил руками и ногами, второго ударил по лицу. Потом передумал ехать и пытался выйти из автобуса, но был схвачен.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.