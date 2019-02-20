Теплый февраль: побит температурный рекорд почти 70-летней давности 20.02.2019, 15:20

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Но во второй половине обещают похолодание.

Нынешний конец февраля больше похож на конец марта, и данные синоптиков это только подтверждают, пишет kp.by.

Во вторник, 19 февраля, сразу два областных центра побили температурные рекорды. В Бресте в этот день максимальная температура составила +12,5 градуса. Предыдущий рекорд держался аж с 1950 года и составлял +8,9. В Гродно вчера было как раз +8,9, а прежний рекорд был поставлен в 1998 году (+7,1).

Во второй половине недели синоптики обещают похолодание, но на выходных снова должно потеплеть.