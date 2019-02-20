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Есть еще наивные люди

7
  • Леонид Невзлин
  • 20.02.2019, 15:29
  • 5,479
Леонид Невзлин

Лучший способ для бизнеса работать с Россией.

Мне по-человечески жалко основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, но я не буду подписывать петицию в его защиту.

Почему его арест вызвал такое удивление? Как будто не в России живете. Есть еще наивные люди, которые до сих пор рассуждают про инвестклимат в России. Который может пострадать. Как может пострадать то, чего давно нет и не может быть? Не надо исходить из того, что путинская Россия – это нормальное государство, тогда не будет шока от того, что там происходит.

Государства нет, нет государственных институтов, суда, следствия, закона, права. Есть – тотальная система, группа людей, захватившая власть, заменившая собой государство и подчинившая все процессы в стране своим интересам.

Мафиозное государство – самый точный термин для того, что построил Путин в России. И Калви внес свой вклад в это дело. Как минимум тем, что вкладывал деньги в Россию, демонстрировал полную лояльность властям и обеспечивал позитивный образ страны в глазах других зарубежных инвесторов. Хотя уж сколько раз твердили – лучший способ для бизнеса работать с Россией – это бежать из России.

На деле ЮКОСа Путин показал – в России нельзя строить независимый бизнес, нельзя идти против мафии. Но кто-то еще продолжил верить в инвестклимат. Казалось бы, уголовное преследование основателя фонда Hermitage Уильяма Браудера – совершенно ясный сигнал инвесторам – бежать из России и как можно быстрее. Но нет. Опять вера в эфемерные правила, якобы существующие в России. Да нет там никаких правил! Есть одно – безграничное обогащение мафиозной группировки. Все. Арест Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok – просто новый этап беспредела. Ни один бизнесмен не защищен от силовиков. Ни малый, ни средний, ни крупный, ни великий, ни российский, ни иностранный. Вообще никто. Есть только один вывод и других не может быть - нельзя вкладывать деньги в Россию, нельзя работать с путинской мафией. Как можно этого не понять?

Леонид Невзлин


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