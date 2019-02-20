Крошки с барского стола 2 20.02.2019, 15:59

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Не просто так Путин устроил «сеанс неслыханной щедрости».

Пообещал подарки, погордился новыми игрушками, побряцал оружием – вот и все содержание полуторачасового путинского послания.

Конечно, не просто так Путин выступил в роли припозднившегося Деда Мороза и устроил «сеанс неслыханной щедрости». А для того, чтобы поправить свой рейтинг, продолжающий падать после «подарков» прошлого года – грабительской пенсионной реформы и повышения налогов, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Вряд ли это поможет, но хорошо, что впервые за долгое время президент вспомнил о нищающем народе и попытался хоть как-то сгладить последствия своих непопулярных реформ.

Звучала первая часть путинского послания «богато». Но два соображения мешают воздать хвалу щедрости и мудрости президента.

Во-первых, все новые инициативы Путина какие-то маленькие. По приблизительной прикидке они тянут всего-то на сотни миллиардов рублей в расчете на 3 ближайших года. А на счетах у правительства сейчас 14 трлн руб. И только за январь эта сумма выросла на полтриллиона. Вот эту январскую добавку Путин и раздал страждущему люду: и многодетным, и пенсионерам, а еще на фельдшерские пункты и сельских учителей. На новые заплатки на лохмотьях – хватит. А накопленные 14 трлн — оставил себе на игрушки: ракеты, подлодки, кораблики...

Во-вторых, все эти инициативы «с душком»... Людям самим придется зарабатывать на путинские «подарки»: заключать социальные контракты, влезать в долги по ипотеке (переплачивая за жилье в 2 и более раза), рожать детей «сверх плана», собирать кучу бумажек... Фантики-то у Деда Путина красивые, а вот что окажется внутри … Сами знаете, как это обычно бывает. В марте 2018 года Путина на четвертый срок уже дружно выбрали. А в июне так же дружно прослезились.

Явно самая эмоциональная часть президентского послания, как и в прошлом году, отношения с американцами и новые оружейные игрушки. Именно это, а не скучные внутренние проблемы волнуют Путина.

Недаром же на сцене было написано: «Сильная Россия». Пусть россияне бедные. Но – сильные.

Супердержавность – то, что действительно интересно нашему президенту. Отсюда про все остальное в послании: рассуждения об инвестклимате, уголовном преследовании предпринимателей, росте производительности труда, даже подачки гражданам – без огонька и вдохновения. По сути ничего нового, скучный повтор прошлых посланий.

Поэтому и мультиков не было. Послание было заявлено как социальное. Но не про бедных же мультики показывать? И роль Супермена на ракете нравится Путину куда больше, чем роль Деда Мороза, разливающего похлебку неимущим.