Forbes: Россию могут подвергнуть санкциям на манер венесуэльских 20.02.2019, 16:08

1,747

Рынок делает ставку на то, что санкции против российских бондов будут ужесточены.

Может ли Сенат США в своем очередном законопроекте о санкциях обойтись с российскими облигациями так же, как с венесуэльскими? Короткий ответ на этот вопрос — да, пишет Forbes (перевод – inosmi.ru).

Но значит ли это, что такая мера будет принята? Рынок делает ставку на то, что санкции против российских бондов будут ужесточены, из-за чего в пятницу доходность десятилетних российских облигаций выросла, однако курс рубля в понедельник снизился очень незначительно. Он опустился всего на 0,06% до отметки 66.286 рубля за доллар. Прочность рублевого курса можно объяснить тем, что американские трейдеры вчера отдыхали, поскольку страна отмечала Президентский день (день рождения Джорджа Вашингтона — прим. перев.).

«Я понятия не имею, какими будут новые санкции. Может быть, они просто ограничат инвестиции в российский суверенный долг, — говорит Алина Сычева, возглавляющая в Лондоне департамент рынков заемного и акционерного капитала российского инвестиционного банка „Сова Кэпитал Лимитед" (Sova Capital Limited). — Более 40% российских государственных облигаций принадлежат иностранным инвесторам. Так что, если их исключить, наказаны будут обе стороны».

Американцы не могут покупать новые облигации, выпускаемые находящимися под антироссийскими санкциями Сбербанком и банком ВТБ. Исключение составляет вторичный рынок ценных бумаг.

Но как раз на вторичном рынке и начинаются реальные проблемы, потому что люди там не могут получить никакой прибыли от облигаций. Это мертвые деньги. На прошлой неделе США поступили точно так же с венесуэльскими гособлигациями и с компанией PdVSA. Больше американцы не могут покупать и продавать эти облигации.

«Если они запрещают вторичную торговлю ценными бумагами, это может наложить ограничения на владельцев облигаций от Британии до Германии, потому что теперь они уже не в состоянии продавать на американском рынке и даже осуществлять там операции», — говорит Сычева, имея в виду то, что американские посредники лишатся возможности участвовать в торгах.

О запрете на торговлю российскими облигациями говорят с момента избрания Трампа. Антироссийские политики из обеих партий в полной мере воспользовались тем, что Трамп оказался в центре скандала с Россией, и принуждают президента очень жестко вести себя с Владимиром Путиным и со всем его ближним и дальним окружением.

После прихода в Белый дом Трамп ужесточил санкции против российских физических лиц и компаний, придав части из них экстерриториальный характер. То есть, теперь санкции распространяются на иностранных граждан и компании, которые занимаются бизнесом с находящимися под санкциями фирмами.

В 2015 году «Би-Эн-Пи Париба» (BNP Paribas) была оштрафована на 8,9 миллиарда долларов за нарушение антииранских санкций. Сейчас на горячую сковороду посадили китайскую «Хуавэй», сделавшую то же самое.

Трамп загнан в угол. Если он не подпишет решение о новых санкциях, это будет выглядеть так, будто он содействует Путину.

«Сознательное бездействие президента Трампа перед лицом кремлевской агрессии довело конгресс до точки кипения», — отметил в своем заявлении один из авторов санкционного законопроекта сенатор-демократ Боб Менендес (Bob Menendez), работающий в комитете по международным делам.

Однако Менендес не говорит, в чем именно заключается это сознательное бездействие.

Менендес в прошлом месяце поставил свою подпись под резолюцией другого антироссийского сенатора-демократа Чака Шумера (Chuck Schumer), в которой звучит требование сохранить санкции против холдинга En+. Контрольный пакет акций этой зарегистрированной на лондонской бирже холдинговой компании принадлежал находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Санкции против Дерипаски остаются в силе, но сохранить санкции против En+, которая является важным поставщиком алюминия в Европу, Шумеру и Менендесу в прошлом месяце не удалось. Санкции отменены, потому что Дерипаска выполнил требование Министерства финансов и отказался от контрольного пакета. После появления этих новостей акции компании поднялись на 55%.

Российские облигации могут подняться в цене, но ненамного. И им придется подождать до тех пор, пока сенат не решит, что ему делать со своей кампанией по линчеванию российских корпораций.

Согласно сообщению «Блумберг» от 13 февраля, группа сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом (Lindsey Graham) хочет подвергнуть санкциям новые выпуски российских гособлигаций. Если им это удастся, американцам закроют все двери. Они не смогут покупать облигации. Они не смогут на них подписываться.

Остальные санкции носят в большей степени коммерческий характер и отражаются как на частных компаниях, так и на государственных гигантах из нефтегазового сектора. Сенат хочет запретить физическим и юридическим лицам инвестировать средства в реализуемые за пределами России российские проекты СПГ. А еще он хочет наказать крупных государственных игроков «Роснефть» и «Газпром» за то, что они работают за рубежом. Непонятно, каковы будут последствия от такого решения.

Сенат уже четко заявил о том, что Минфин может на свое усмотрение штрафовать партнеров «Газпрома» по «Северному потоку — 2». Этот новый газопровод прокладывают из России в Германию. Строительство идет не совсем гладко, но оно продолжается.

«Я знаю, правительство не хочет, чтобы мы покупали новые российские суверенные облигации», — говорит менеджер облигационного фонда «Ти-Ай-Эй-Эй Инвестментс» (TIAA Investments) Кэтрин Ренфрю (Katherine Renfrew). Она также является содиректором паевого инвестиционного фонда «Ти-Ай-Эй-Эй Креф Имерджинг Маркет Дет» (TIAA-CREF Emerging Market Debt). «Если они решатся на второй шаг и скажут, что нам нельзя торговать облигациями и из старых выпусков тоже… это будет просто невообразимо, — продолжает Ренфрю. — Если вы инвестор и работаете в России, вам определенно не нужны новые санкции. Но вы можете не связываться с этими (подвергнутыми санкциям) облигациями, продолжая покупать в России».

Инициатива о принятии новых санкций совпала по времени с ежегодной Мюнхенской конференцией по безопасности, которая закончилась на прошлой неделе. А также с заседанием европейского комитета по иностранным делам, прошедшим в понедельник. Все это дало руководителям новую пищу для размышлений.

Несмотря на жесткие высказывания Менендеса и даже Грэма, который после летних слушаний при утверждении Кавано превратился в надежного подпевалу Трампа, инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию и будут следить за тем, что попадет в окончательный вариант законопроекта.

На сегодня они больше всего боятся того, что новые санкции будут выстроены по венесуэльскому образцу, в силу чего торговля бондами некоторых выпусков на вторичном рынке станет незаконной. Вторичный рынок существует между инвесторами, и они на нем не покупают ценные бумаги непосредственно у эмитента.

Опасения по поводу того, что Вашингтон лишит Россию возможности вести расчеты в американских долларах, очень сильно преувеличены. Эти страхи основаны на предположениях о том, что Россия легко может переключиться на евро, а Европа в этом случае и глазом не моргнет, поскольку никакой любви к Трампу она не испытывает.

Холдинг En+ стоит за алюминиевой компанией «Русал». Санкции против них были сняты после громких возмущений европейских автопроизводителей, которые были вынуждены покупать алюминий в Китае. С учетом этого самые важные российские компании вряд ли подвергнутся наказанию. Иными словами, трубопроводы будут оплевывать, но этим все и ограничится.

На энергетическом фронте ситуация иная. Если США законодательно запретят американским фирмам работать с российскими нефтегазовыми компаниями или финансировать их, русские могут выгнать американцев из своего нефтяного и газового сектора, открыв двери китайцам.

Крупная аналитическая и консалтинговая фирма «Макро Эдвайзори» (Macro Advisory) говорит о том, что в новый пакет санкций могут включить группу ГАЗ.

ГАЗ является важным поставщиком и субподрядчиком для работающих в России зарубежных компаний. Вопрос в том, сделает ли Минфин США исключение для компании из такой категории.

Также известно, что российское правительство активно ищет альтернативные варианты, такие как привлечение новых стратегических инвесторов. Россия является очень важным рынком для Китая, но для Европы она еще важнее.

Другие официальные лица с комментариями почти не выступают, но в предстоящие дни картина может измениться. «Есть надежда, что следующий пакет санкций будет в большей степени символическим, нежели наносящим реальный экономический ущерб, — написал недавно в своем докладе учредитель „Макро Эдвайзори" Кристофер Уифер (Christopher Weafer). — Если будут введены действительно серьезные санкции, русские наверняка на это ответят».

Вчера Министерство экономического развития заявило, что потери России от санкций и от торговых ограничений составили как минимум шесть миллиардов долларов.