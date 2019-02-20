закрыть
20 февраля 2019, среда, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

«Первые огурцы всегда дороже, но чтоб $5 за кило»

14
  • 20.02.2019, 16:19
  • 2,900
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цены на белорусские овощи бьют рекорды, их бурно обсуждают и на кухнях, и в соцсетях.

Судя по полкам с овощами в магазинах, перед зарплатой нам грозит выбирать между отбивной и гарниром с овощами. Особенно удивили огурцы: колючие турецкие стоят 7,15 рубля за кило, российские - 8,29 рубля, а гладкие белорусские - и вовсе 8,99 рубля за килограмм, пишет kp.by.

Цены бурно обсуждают и на кухнях, и в соцсетях:

- Дороже, чем свинина! На прошлой неделе продавали по 10 рублей огурцы, выращенные в Беларуси. Какой тогда смысл растить их у нас, если турецкие вкуснее и дешевле? - задаются вопросом покупатели.

Журналисты решили проверить, почем отечественные огурцы на рынке. Разброс цен на Комаровке впечатляет: от 5,99 до 3,99 рубля за колючие и от 4,8 до 7,5 рублей за гладкие. Много, но все равно куда дешевле, чем такие же в супермаркете. И посмотрели цены на мясо: свинина на кости оказалась от 6,40 руб. за килограмм, говядина – от 10 руб, курица и вовсе около 4 руб.

С одной стороны, понятно, что февраль - не сезон для сочных овощей. С другой - странно, что мясо выходит дешевле овоща, на 99% состоящего из воды.

Колючие турецкие огурцы стоят 7,15 рубля за кило, российские - 8,29 рубля, а гладкие белорусские - и вовсе 8,99 рубля за килограмм. Фото: БАЗАРОВ Артем

«Огурцы три года зимой не выращиваем. Но раз цены хорошие — посадим!»

Журналисты спросили в огуречной столице Беларуси, Ольшанах, что же не так с огурцами. Оказалось, здесь их зимой перестали выращивать - невыгодно:

- Огурцы мы уже три года зимой не высаживаем. Томаты нам больше нравятся, Россия их хорошо берет. Сейчас вот первые на подходе, в октябре рассаду высадили, а в марте урожай появится. В прошлом году мы первые томаты по 4 рубля продавали, - рассказал глава фермерского хозяйства «Ольшаны» Иван Гриб. - А огурец… Его столько здесь летом, все выращивают! Огурцы зимой дорогие, потому что зима, нужно оплачивать свет, газ… Помидоры, конечно, тоже недешево выращивать зимой, но проще сбыть. На огурец цена недолго держится, а потом падает. В прошлом году понаехали дешевые турецкие огурцы - и выращивать свои невыгодно было. Но в этом году цена хорошая, так что на следующий год, думаю, посадим огурцы.

А вот на Минском парниково-тепличном комбинате огурцы выращивают круглый год. Там нам подтвердили, что высокая стоимость огурцов получается из-за дорогих обогрева и подсветки теплиц зимой:

- Энергоносители занимают существенную долю в общей сумме затрат - 48,8%. При увеличении экономии данного вида затрат предприятие будет вынуждено частично или полностью отключать досветку растений в малоосвещенный (осеннее-зимний) период года, либо уменьшить температуру в теплице. Обе меры приведут к нарушению технологического процесса по выращиванию овощных и цветочных культур, что повлечет значительное, снижение урожайности, гибель урожая, необеспечение рынков сбыта импортозамещаемой продукцией, - объяснили на комбинате. - Таким образом, снижение затрат на энергоресурсы возможно только при снижении цены на них. Никаких субсидий на снижение затрат в сельском хозяйстве мы не получаем.

Специалисты говорят, сейчас пик цен на огурцы, и с каждой неделей их стоимость будет снижаться:
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Сколько стоит обогрев и свет для теплиц? В 2018 году газ в декабре - апреле стоил 199,3 доллара за тысячу квадратных метров, а в мае - ноябре - 286,52 доллара. Искусственное освещение - 23,9 копейки за 1 кВт/ч.

- Естественно, цены на газ для производителей России в несколько раз меньше. У Турции несравнимый с нами температурный пояс, поэтому и затраты на энергоносители значительно ниже, - уточняют в Минском парниково-тепличном комбинате.

Средняя цена на огурцы комбината в 2018 году была 2,62 рубля. Летом они стоят в среднем 40 копеек, а зимой в 10 раз больше - 4 рубля. По такой цене их можно купить на самом комбинате и в его розничной сети. В магазинах огурцы лежать уже с торговыми наценками, которые, как известно, не регулируются - хоть плюс 300%.

В агрогородке Ждановичи и на Минской овощной фабрике о ценообразовании нам не рассказали.

Средняя цена на огурцы комбината в 2018 году была 2,62 рубля.
Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«В Подмосковье можно собрать 150 кг огурцов с метра, а в Беларуси - 50 кг»

Даже по официальным данным Белстата, огурцы в ноябре прошлого года прибавили в цене сразу 44,3%. В декабре их стоимость упала на 13,3%, но в январе снова подросла на 11,2%. Специалисты говорят, сейчас пик цен на огурцы, и с каждой неделей их стоимость будет снижаться:

- Первые огурцы в году всегда дорогие, но чтобы 5 долларов за килограмм… Дороговато, конечно. Думаю, уже на следующей неделе они будет 2 - 3 доллара за кило, не больше. Так всегда происходит, - рассказал нам бывший директор одного из белорусских тепличных хозяйств, который сейчас уехал работать в подмосковный агрокомплекс «Иванисово». - В России и на Дальнем Востоке есть теплицы, где выращивают огурцы, даже в Тюмени построили. Нигде нет проблем. Но и электроэнергия, и газ в России дешевле, чем в Беларуси. Потенциал теплиц больше, чем многих белорусских: в Подмосковье можно собрать 150 килограммов огурцов с квадратного метра, а в Беларуси - 50 килограммов с него же. Конечно, все это отражается на себестоимости продукта.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип