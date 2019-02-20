«Первые огурцы всегда дороже, но чтоб $5 за кило» 14 20.02.2019, 16:19

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цены на белорусские овощи бьют рекорды, их бурно обсуждают и на кухнях, и в соцсетях.

Судя по полкам с овощами в магазинах, перед зарплатой нам грозит выбирать между отбивной и гарниром с овощами. Особенно удивили огурцы: колючие турецкие стоят 7,15 рубля за кило, российские - 8,29 рубля, а гладкие белорусские - и вовсе 8,99 рубля за килограмм, пишет kp.by.

Цены бурно обсуждают и на кухнях, и в соцсетях:

- Дороже, чем свинина! На прошлой неделе продавали по 10 рублей огурцы, выращенные в Беларуси. Какой тогда смысл растить их у нас, если турецкие вкуснее и дешевле? - задаются вопросом покупатели.

Журналисты решили проверить, почем отечественные огурцы на рынке. Разброс цен на Комаровке впечатляет: от 5,99 до 3,99 рубля за колючие и от 4,8 до 7,5 рублей за гладкие. Много, но все равно куда дешевле, чем такие же в супермаркете. И посмотрели цены на мясо: свинина на кости оказалась от 6,40 руб. за килограмм, говядина – от 10 руб, курица и вовсе около 4 руб.

С одной стороны, понятно, что февраль - не сезон для сочных овощей. С другой - странно, что мясо выходит дешевле овоща, на 99% состоящего из воды.

Колючие турецкие огурцы стоят 7,15 рубля за кило, российские - 8,29 рубля, а гладкие белорусские - и вовсе 8,99 рубля за килограмм. Фото: БАЗАРОВ Артем

«Огурцы три года зимой не выращиваем. Но раз цены хорошие — посадим!»

Журналисты спросили в огуречной столице Беларуси, Ольшанах, что же не так с огурцами. Оказалось, здесь их зимой перестали выращивать - невыгодно:

- Огурцы мы уже три года зимой не высаживаем. Томаты нам больше нравятся, Россия их хорошо берет. Сейчас вот первые на подходе, в октябре рассаду высадили, а в марте урожай появится. В прошлом году мы первые томаты по 4 рубля продавали, - рассказал глава фермерского хозяйства «Ольшаны» Иван Гриб. - А огурец… Его столько здесь летом, все выращивают! Огурцы зимой дорогие, потому что зима, нужно оплачивать свет, газ… Помидоры, конечно, тоже недешево выращивать зимой, но проще сбыть. На огурец цена недолго держится, а потом падает. В прошлом году понаехали дешевые турецкие огурцы - и выращивать свои невыгодно было. Но в этом году цена хорошая, так что на следующий год, думаю, посадим огурцы.

А вот на Минском парниково-тепличном комбинате огурцы выращивают круглый год. Там нам подтвердили, что высокая стоимость огурцов получается из-за дорогих обогрева и подсветки теплиц зимой:

- Энергоносители занимают существенную долю в общей сумме затрат - 48,8%. При увеличении экономии данного вида затрат предприятие будет вынуждено частично или полностью отключать досветку растений в малоосвещенный (осеннее-зимний) период года, либо уменьшить температуру в теплице. Обе меры приведут к нарушению технологического процесса по выращиванию овощных и цветочных культур, что повлечет значительное, снижение урожайности, гибель урожая, необеспечение рынков сбыта импортозамещаемой продукцией, - объяснили на комбинате. - Таким образом, снижение затрат на энергоресурсы возможно только при снижении цены на них. Никаких субсидий на снижение затрат в сельском хозяйстве мы не получаем.

Специалисты говорят, сейчас пик цен на огурцы, и с каждой неделей их стоимость будет снижаться:

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Сколько стоит обогрев и свет для теплиц? В 2018 году газ в декабре - апреле стоил 199,3 доллара за тысячу квадратных метров, а в мае - ноябре - 286,52 доллара. Искусственное освещение - 23,9 копейки за 1 кВт/ч.

- Естественно, цены на газ для производителей России в несколько раз меньше. У Турции несравнимый с нами температурный пояс, поэтому и затраты на энергоносители значительно ниже, - уточняют в Минском парниково-тепличном комбинате.

Средняя цена на огурцы комбината в 2018 году была 2,62 рубля. Летом они стоят в среднем 40 копеек, а зимой в 10 раз больше - 4 рубля. По такой цене их можно купить на самом комбинате и в его розничной сети. В магазинах огурцы лежать уже с торговыми наценками, которые, как известно, не регулируются - хоть плюс 300%.

В агрогородке Ждановичи и на Минской овощной фабрике о ценообразовании нам не рассказали.

Средняя цена на огурцы комбината в 2018 году была 2,62 рубля.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«В Подмосковье можно собрать 150 кг огурцов с метра, а в Беларуси - 50 кг»

Даже по официальным данным Белстата, огурцы в ноябре прошлого года прибавили в цене сразу 44,3%. В декабре их стоимость упала на 13,3%, но в январе снова подросла на 11,2%. Специалисты говорят, сейчас пик цен на огурцы, и с каждой неделей их стоимость будет снижаться:

- Первые огурцы в году всегда дорогие, но чтобы 5 долларов за килограмм… Дороговато, конечно. Думаю, уже на следующей неделе они будет 2 - 3 доллара за кило, не больше. Так всегда происходит, - рассказал нам бывший директор одного из белорусских тепличных хозяйств, который сейчас уехал работать в подмосковный агрокомплекс «Иванисово». - В России и на Дальнем Востоке есть теплицы, где выращивают огурцы, даже в Тюмени построили. Нигде нет проблем. Но и электроэнергия, и газ в России дешевле, чем в Беларуси. Потенциал теплиц больше, чем многих белорусских: в Подмосковье можно собрать 150 килограммов огурцов с квадратного метра, а в Беларуси - 50 килограммов с него же. Конечно, все это отражается на себестоимости продукта.