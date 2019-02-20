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Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за «Брекзита»

  • 20.02.2019, 16:29

Они войдут в новую фракцию, созданную бывшими депутатами-лейбористами.

В конфликте вокруг выхода Великобритании из Евросоюза ("Брекзита") сразу несколько проевропейских депутатов парламента страны от правящей Консервативной партии вышли из ее состава, а также из парламентской фракции тори, пишет «Немецкая волна».

Три народные избранницы, выступавшие за повторное проведение референдума о "Брекзите", объявили о своем решении в среду, 20 февраля, в письме премьер-министру Терезе Мэй.

Объясняя свой шаг, Анна Субри, Хейди Аллен и Сара Уолластон заявили, что спор о "Брекзите" изменил Консервативную партию и "свел на нет все старания по ее модернизации". Теперь они намерены создать отдельную фракцию вместе с восемью бывшими парламентариями-лейбористами, которые на прошлой неделе также покинули свою партию, среди прочего из-за конфликта вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Глава британского правительства Тереза Мэй выразила сожаление в связи с выходом трех депутатов из Консервативной партии.

Тори уже сейчас не имеют большинства в Палате общин (у них - 313 депутата из 650) и зависят от голосов десяти парламентариев от североирландской протестантской Демократической юнионистской партии. Недовольство политикой Мэй в вопросе о "Брекзите" ранее высказывали уже многие депутаты как из проевропейского крыла партии, так и среди сторонников жесткой линии при выходе страны из ЕС.


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