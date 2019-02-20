Белорусов, въезжающих в РФ более чем на месяц, обяжут проходить дактилоскопию 10 20.02.2019, 16:37

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Закон заработает уже в этом году.

«Каждое третье преступление в российской столице совершается гражданами Армении, Беларуси, Казахстана или Кыргызстана. Между тем, именно выходцы из этих стран не проходят дактилоскопию, что является обязательным для трудовых мигрантов из других стран», - рассказал начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов.

Как сообщает tut.by со ссылкой на ТАСС, Баранов заявил, что он поддерживает инициативу МВД по проведению обязательной дактилоскопии для всех въезжающих на территорию России иностранцев.

«Хочу обратиться с предложением поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую на сегодняшний день МВД РФ, по обязательному дактилоскопированию всех иностранных граждан, въезжающих в РФ», — сказал он, выступая в среду на заседании Московской городской думы.

Планируется, что закон заработает с 1 июля 2019 года. Законопроектом предусматривается, что иностранец, въехавший в Россию в безвизовом порядке, обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в РФ уведомить МВД о своем временном пребывании в стране и пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование.