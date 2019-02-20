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Назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году

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  • 20.02.2019, 16:50
  • 2,786

Авторы рейтинга провели опрос полумиллиона туристов.

Будапешт стал лучшим европейским городом для путешествия в 2019 году. Об этом сообщает сайт European Best Destinations (EBD), который провел опрос более полумиллиона пользователей с целью выяснить наиболее интересующие их туристические направления в Европе, пишет «Сегодня».

Туристы оценили богатое архитектурное и историческое наследие столицы Венгрии, а также культуру, гастрономию и термальные купальни.

На втором месте опубликованного рейтинга оказался город Брага в Португалии, на третьем — Монте-Изола в Италии. В ТОП-15 вошли также французский Мец, польская Познань, испанская Малага, швейцарская Женева, хорватский Цавтат, словацкая Братислава, французский Сент-Максим, бельгийский Динан, греческие Афины, черногорский Котор, латвийская Рига и итальянская Флоренция.

"Жемчужина Дуная – это не только лучшее европейское направление, но и один из самых красивых и безопасных городов мира. Будапешт предлагает элегантность Парижа, архитектурное наследие Вены, очарование Порту и образ жизни Стокгольма", – пишет EBD.


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