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История, которая изменила Украину и украинцев

  • 20.02.2019, 17:01

Волонтеры, историки и свидетели вспоминают Революцию Достоинства.

Со дня, когда мирный протест на Майдане превратился в боевые действия с многочисленными жертвами и ранеными, прошло уже пять лет. Сегодня Украина вновь вспоминает расстрелянных на Институтской и чтит память Героев Небесной Сотни, пишет «Зеркало недели».

В попытке расширить и углубить картину тех дней, сделать ее объемной и сократить путь к справедливости, журналисты обратились к свидетелям. Тем, кто был или до сих пор остается там, по крупицам разбирая завалы чужой памяти и общей боли в судах.

К историкам и правозащитникам, чтобы понять историческую ценность Майдана и общественную важность надлежащего расследования преступлений против активистов.

Что именно обусловило такой массовый протест и как продвигается расследование расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года видео-проекту "Календарь" рассказала адвокат "Небесной сотни" Евгения Закревская.

Кто был заказчиком расстрела майдановцев, было ли о них известно заранее, рассказал волонтер и участник Майдана Владимир Голоднюк, отец погибшего 20 февраля на Институтской Устима Голоднюка.

"Когда начался Майдан, что-то во мне проснулось. Заболело. Возмутилось... Тогда я захотела все изменить. Прежде всего свою жизнь", - вспоминает медик Майдана Олеся Жуковская, получившая 20 февраля тяжелое ранение.

Историк и координатор общественно-просветительского проекта "LIKBEZ" Кирилл Галушко рассуждает о Майдане как об украинском освободительном движении. Какой была его стратегическая цель и какой будет ее реализация в будущем?

А правозащитник, глава Украинского Хельсинского союза по правам человека в 2004-2012 годах Владимир Яворский считает, что правда о Майдане может быть для многих нынешних чиновников горькой и проблемной, но для общества является фундаментально важной.

Накануне Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и правозащитники международной организации Amnesty International призвали украинскую власть приложить больше усилий для расследования преступлений против Евромайдана и установления всех причастных к гибели людей.

Как сообщал глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, в делах о преступлениях против участников Евромайдана украинские суды вынесли 48 приговоров. При этом лишь девять из них касаются реального лишения свободы.

В январе следствие собрало все документы, необходимые для объявления подозрения причастным к расстрелам людей в Киеве во время Революции Достоинства 2014 года. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, подозреваемые уничтожили большую часть документов.

В декабре прошлого года Юрий Луценко анонсировал завершение в начале 2019 года четырехлетнего расследование расстрелов на Майдане, результаты которого будут представлены общественности.

В настоящее время в делах о преступлениях против Евромайдана сообщено о подозрении более 440 людям, в отношении 288 направлены в суд обвинительные акты, и есть уже почти 50 приговоров. Одновременно реальный срок лишения свободы получил только один человек - так называемый "титушка", который приговорен к четырем годам колонии.


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