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Два высокопоставленных следователя СК по экономическим делам лишились должностей

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  • 20.02.2019, 17:06
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Один из них вел «дело профсоюзов» против Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

На прошлой неделе свой пост покинул начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по городу Минску полковник Илья Волозин и его коллега, сотрудник Центрального аппарата Следственного комитета Андрей Качур, сообщили tut.by два не связанных друг с другом источника.

По информации собеседника журналистов, Андрей Качур, на днях уволенный из правоохранительных органов, проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу.

О причинах отставки Ильи Волозина официально не сообщается. Его отдел занимался многими громкими экономическими делами — от дела Виталия Арбузова и группы компаний Fenox до второго дела Александра Муравьева и дела лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

В Следственном комитете от комментариев по кадровым вопросам отказались.


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