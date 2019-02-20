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Шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро

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  • 20.02.2019, 17:27
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Евросоюз изменил визовый кодекс.

Совет Европы обнародовал предварительное решение об изменениях в визовом кодексе. Документ предусматривает повышение сбора для получения шенгенской визы с 60 до 80 евро, передает «Радыё Свабода».

Какие изменения предусматривает визовый кодекс?

- Визовый сбор увеличили до 80 евро. Размер визового сбора может быть снижен, если между Евросоюзом и государством есть соглашение о реадмиссии.

Реадмиссия - обязательство страны принимать своих граждан, депортированных из другого государства, и иностранцев, которые через территорию страны нелегально попадают на чужую территорию

- Получить визу можно будет за 15 дней - полгода до поездки.

- Заполнять и подавать бланк заявки можно будет в электронном виде.

- Для путешественников с положительной историей прежних виз, срок следующей будут постепенно увеличивать на 1-5 лет.


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