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Главный банкир Литвы: Страна переживает золотой век

  • 20.02.2019, 17:48
Фото: charter97.org

Эксперт рассказал о состоянии литовской экономики.

Глава Центробанка Витас Василяускас рассказал, что покупательская способность литовцев растет быстрее цен. По его словам, экономика и геополитика страны сейчас «переживают золотой век», сообщает delfi.lt.

Кроме того, эксперт сказал: чтобы купить жилье в Литве нужно работать меньше, чем до кризиса 2008 года. За год больше всего выросли зарплаты в IT, гостиничном секторе и здравоохранении (16.5%, 14.4% и 13.2% соответственно). Наименьший рост наблюдался в госсекторе – 6%. При этом в городах страны безработица упала до 4% и работников не хватает.

Василяускас озвучил, что главной проблемой страны в будущем станет увеличение неравенства и недостаток конкуренции между банками, которых в Литве сейчас всего три. На мировом уровне его беспокоят Brexit, выборы в Европарламент и торговые войны между США и Китаем.

В ближайшее время рост экономики замедлится, рассказал глава ЦБ, но кризиса не будет. На это повлияет также мировая тенденция к снижению экспорта. По его прогнозу, рост ВВП в 2019 году будет на уровне 2.8%, в 2020 году – 2.6%, в 2021 году – 2.4%.


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