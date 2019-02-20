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В Рогачеве коммунальников оснастили видеофиксаторами

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  • 20.02.2019, 18:17
  • 3,571
Иллюстрационное фото

Это сделано в связи с нарастающим недовольством населения.

В Рогачеве вся работа коммунальников будет записываться на видеофиксаторы. Впрочем, к таким мерам прибегли для того, чтобы защитить самих же коммунальников от претензий клиентов, пишет gomel.today.

КЖЭУП «Рогачев» приобрело четыре видеофиксатора, стоимость одного — около 560 рублей. Работники считают подобное вложение денег весьма выгодным.

Уже с порога коммунальники предупреждают, что ведется запись, которая хранится три месяца. Если же речь идет о случаях, когда требуется судебное разбирательство, то запись останется нетронутой на протяжении трех лет.


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