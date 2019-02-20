Помощник Трампа пообещал жителям Никарагуа скорую свободу

Помощник Трампа пообещал жителям Никарагуа скорую свободу4
- 20.02.2019, 19:13
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Правитель Никарагуа Даниэль Ортега скоро лишится власти, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
«Дни Ортеги сочтены, и скоро народ Никарагуа будет свободен», — написал Болтон на своей странице в Twitter, обвинив никарагуанского диктатора в репрессиях против протестующих — убийствах и отправке в тюрьмы, передает РБК.
18 февраля в Никарагуа был вынесен приговор в отношении трое лидеров протеста — Медардо Майрена получил 216 лет лишения свободы, Педро Мена — 210, а Луис Орландо Пинеда — 159.
В тот же день президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с представителями венесуэльской диаспоры в Майами, заявил, что США выступают в поддержку жителей всех стран, страдающих под гнетом социалистических или коммунистических режимов, в том числе и Никарагуа.
«Дни социализма и коммунизма сочтены не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, — заявил Трамп. — Однажды, с Божьей помощью, мы увидим, что могут добиться люди в Каракасе, Манагуа и Гаване. И когда Венесуэла будет свободна, и Куба станет свободна, и Никарагуа тоже, тогда впервые в истории человечества будет свободно целое полушарие».
Даниэль Ортега был впервые избран президентом Никарагуа в 1984 году, будучи лидером правящего страной, в которой шла гражданская война, Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО). После прекращения помощи со стороны СССР позиции сандинистов пошатнулись, и в 1990 году Ортега выборы проиграл, уступив пост главы государства Виолетте Чаморро. Неудачными оказались и попытки взять реванш в 1996 и 2001 годах, однако в 2006 году Ортега снова одержал победу на выборах.
В октябре 2009 года Верховный Суд Никарагуа исключил из конституции страны, положения запрещающие баллотироваться на второй президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок. В результате Ортега был переизбран на выборах 2011-го, а затем и 2016 года.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против Росарио Мурильо, жены Даниэля Ортеги, а также в отношении его советника по нацбезопасности Монкады Лау.