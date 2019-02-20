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ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси

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  • 20.02.2019, 19:28
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Также ЕС продлил санкции против четырех белорусских граждан.

20 февраля послы ЕС продлили на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси, а также санкции против четырех белорусских граждан.

Об этом пишет RFE/RL.

Эмбарго, которое ежегодно продолжалось с момента его введения в 2011 году, не предусматривает никаких новых запретов.

За последние два года Венгрии удалось исключить из списка биатлонные винтовки и другие виды оружия, которые используют в спорте.

В этом году Венгрия сначала хотела связать продление эмбарго со скорейшим принятием приоритетов партнерства с Беларусью - документом ЕС, который определяет будущие отношения блока с Минском в таких сферах, как межчеловеческие контакты, экологические вопросы, экономическое сотрудничество и права человека, о чем ведутся переговоры в течение двух лет.

Документ "Приоритеты партнерства" был близок к подписанию в 2018 году, но Литва настаивала на включении нескольких гарантий по Островецкой атомной электростанции, которая строится с российской помощью в Беларуси всего в 50 км от литовской столицы Вильнюса.

"Под давлением 27 стран-членов ЕС ранее в феврале Будапешт отказался от требования связать эти два вопроса, но существовала договоренность, что Беларусь примет то, что источники называют "событием высокого уровня", в рамках Восточного партнерства в октябре", - говорится в материале.

Считается, что четыре человека, внесенные в список запрета на визы и замораживание активов, сыграли ключевую роль в нераскрытых исчезновениях четырех белорусов в 1999-2000 годах.


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