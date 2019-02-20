Должники и раскачка 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

20.02.2019, 19:38

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Антон Орехъ

Россияне все время что-то «должны» властям.

Просмотр и прослушивание Послания Путина очень хорошо тренирует брюшной пресс – ржешь так, что потом все мышцы живота болят. Полноценная часовая тренировка – спасибо президенту хотя бы за это! Владимир Владимирович делал все, чтобы нам не было скучно, и на месте популярных мастеров стенд-апа я бы поднапрягся – в лице Путина у них крутой конкурент.

Но среди этого фонтана обещаний и восклицаний, вы обратили внимание, как Путин совсем уже в лоб перевел стрелки на правительство, которое «обязано задавать тон». Я вам тут наобещаю всего и побольше, а отвечает пускай Дмитрий Анатолич?

Нам и так уже внедряют в мозги старую песню про хорошего царя и плохих бояр. Губернаторы – мошенники и импотенты, министры дураки, Медведев – комикс, и только один Владимир Владимирович мудрый, добрый, внимательный – один бьется как рыба об лёд, пытаясь заделать все дырки и залатать все бреши и пробоины.

Если чего достигли – это благодаря Путину. Если чего не получилось – то все вопросы к правительству. А правительство, откуда взялось? На дереве выросло? Пришли люди с улицы в Белый дом, заняли кабинеты и сказали, что они теперь тут министры? Путин, который самолично чинит водопровод и кладет асфальт, не может нормальных министров посадить? Или это и есть нормальные?

Послание президента россияне слушают не в первый раз, мягко говоря. Этот человек правит страной двадцать лет – двадцать! Это пять сроков американского президента. Это по любым меркам очень много. И после 20 лет правления Путин сообщает, что «времени на раскачку нет». Именно эти слова президент сказал еще в Послании 2007 года – 12 лет назад! За эти годы мальчик 2000 года рождения успел пойти в школу, закончить ее и сейчас демобилизоваться из армии, а у нас всё на раскачку времени нет.

В какой еще нормальной стране президент может годами не пойми кого призывать перестать раскачиваться? А также сетовать с трибуны, что бедных было 15 миллионов, а стало 19 миллионов – и как это плохо? «Немножко подросло», говорит. 4 миллиона нищих – это немножко? Это он кому говорит? Это он нам что ли вопрос задает, откуда бедность? Это мы ее, что ли должны ликвидировать?

Мантры про давление на бизнес и бесчисленные дела против предпринимателей – для кого эта информация и кто должен, наконец, это исправить, разогнав этих следователей, прокуроров, судей, которые штампуют приговоры, разрушающие не только бизнес, но и саму страну?

Россияне должны почувствовать улучшение жизни, говорит наш президент. Но даже в этой фразе слово «должны». Мы все время им что-то «должны». Улучшений никаких не будет, но мы «должны» их почувствовать – просто обязаны. А если не почувствуем – виновато будет правительство, губернаторы, мэры, пэры, сэры и далее по классике.

Путин не раз в Послании говорил про какой-то «снаряд», к которому просто так подходить не надо. Может действительно не надо ему ни к какому снаряду подходить, а то лично у нас времени на раскачку и правда уже нет.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»