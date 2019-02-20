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Бизнесмен Кнырович пишет в колонии пособие по социальной адаптации осужденных

  • 20.02.2019, 19:50
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Александр Кнырович
Фото: onliner.by

Предприниматель ищет помощник-волонтера, разбирающегося в реалиях белорусского рынка труда.

Предприниматель Александр Кнырович, отбывающий тюремный срок по коррупционным преступлениям, начал работу над пособием по социальной адаптации осужденных после отбытия наказания.

Об этом сообщил в социальной сети «Фейсбук» Александр Патутин, одни из популяризаторов предпринимательского движения в Беларуси, он ведет переписку с известным заключенным.

Патутин сообщил, что Кнырович ищет помощник-волонтера, разбирающегося в реалиях белорусского рынка труда. За один день в «команду Кныровича» набрали четырех волонтеров. В комментариях к посту написали, что по субботам Александр проводит тренинги по бизнесу.

Кнырович получил известность как один из первых бизнес-ангелов и экспертов в сфере развития бизнеса. В 2018 году он предстал перед судом. Ему вменялись дача взяток должностным лицам государственных компаний за благоприятное решение вопросов дебиторской задолженности и заключения новых контрактов, а также налоговые нарушения.


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