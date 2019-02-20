Антон Сарока: Приехал в Европу с одной целью – заиграть 1 20.02.2019, 20:00

Антон Сарока

Первое интервью форварда после переезда в Бельгию.

Дела Антона Сароки в «Локерене» складываются пока не очень здорово. Форвард провел всего 15 матчей в чемпионате Бельгии из 26, в которых забил 1 мяч и сделал три голевые передачи. Еще один мяч Сарока забил в Кубке.

Хотя начиналось все бодрее. Главный тренер Питер Мэйс выпускал белоруса в четырех стартовых матчах в основе. В игре с «Серкль Брюгге» Сарока отдал голевую передачу. Казалось, нападающий скоро втянется и начнет забивать. Но в октябре «Локерен» расстался со спортивным директором, приглашавшим белоруса, и главным тренером. Пришедший вместо Мэйса норвежец Тронн Солльед усадил белоруса в запас и инициировал подписание двух других нападающих.

Фото: facebook.com

Сарока стал играть еще меньше, однако улучшить результативность не удалось – «Локерен» продолжил проигрывать и опускаться на дно турнирной таблицы. В результате в конце января уволили уже и норвежца. Новым главным стал экс-футболист сборной Бельгии Глен де Бук. Специалист вернул Сароку в состав, и тот довольно быстро отблагодарил за доверие первым мячом в чемпионате.

Вскоре после этого появилась информация, что Сарока может вернуться в Беларусь. Газета «Прессбол» сообщила, что форвардом всерьез заинтересован БАТЭ. Якобы клуб уже сделал запрос в «Локерен» о выкупе всех прав на футболиста. Чуть позже в борисовском клубе эту информацию опровергли.

Фото: facebook.com

В интервью Tribuna.com Антон Сарока признался, что пока не собирается уезжать из Европы, а также впервые рассказал, как обустроился в Бельгии.

– Недавно появилась информация, что БАТЭ очень заинтересован в тебе и даже связался с руководством «Локерена» по поводу трансфера. Насколько это тебя удивило?

– Как и все, узнал об этом из интернета. Но БАТЭ не выходил ни на «Локерен», ни на меня. Между нами не было никаких контактов. От того и был очень удивлен, когда прочитал [об интересе БАТЭ]. Не скрою, этой зимой мной интересовались команды из Турции и Японии. Но после разговоров с моим агентом Валерием Русецким решил остаться в «Локерене». Я приехал в Европу с одной целью – заиграть. И буду цепляться за свой шанс и доказывать. Сейчас все мысли о том, чтобы зацепиться с «Локереном» за высшую лигу.

– Как у тебя дела в Бельгии?

– В последнее время все стало налаживаться. Несколько недель назад сменился главный тренер – вместо норвежца Тронна Солльеда пришел Глен де Бук. Бельгиец дает шанс многим футболистам, в том числе и мне.

На первую игру при нем попал в заявку, но остался на замене, а вот с «Кортрейком» вышел в стартовом составе и забил первый мяч в чемпионате. Я этого ждал очень давно. Обидно, что немного не повезло в концовке – пропустили ненужный гол и потеряли важные очки. В следующем матче против «Антверпена» вышел на замену, но отличиться не сумел. Не знаю, что было бы со «Стандартом», но в середине прошлой недели простудился и пропустил несколько дней. Но уже с понедельника работаю в общей группе.

– Как тебе работается с де Буком?

– Нормально. Он амбициозный специалист. Ко мне хорошо относится. На одной из первых тренировок сказал, что рассчитывает на меня, что я ему нравлюсь как игрок, что надо тренироваться и доказывать. И он не просто говорит, но и дает игровое время. С ним у нас постоянный контакт.

– А с норвежцем как было?

– Он не объяснял, почему не доверяет. Между нами не было разговоров. Но он со всеми игроками мало разговаривал и свои решения не объяснял. Нынешний тренер беседует достаточно много. Может что-то рассказать, объяснить. Это здорово.

Но я не могу сказать, что при Солльеде у меня совсем уж не получалось. Просто у каждого тренера свое видение футбола и свой взгляд на игроков, которые должны выходить на поле. Я свое дело выполнял честно: работал и ждал шанса. Новый тренер пришел и шанс предоставил.

Правда, сейчас общий командный фон не очень позитивный. Попали в непростую ситуацию, из которой будет очень тяжело выпутаться. До конца чемпионата осталось четыре тура, а мы идем на последнем месте. Чемпионат так устроен, что последняя команда вылетает сразу, а остальные делятся на группы и играют дальше. Мы будем бороться до конца. Нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы не заканчивать сезон раньше.

– Но отрыв большой – 8 очков.

– Да, отставание солидное, но мы же не можем сложить руки и просто доигрывать чемпионат. Локерен – футбольный город. На стадионе собирается много болельщиков, которые верят в чудо. Стадион очень уютный и заполняется больше чем на половину. А когда приезжают топовые команды, людей еще больше.

Поэтому пока есть хоть малейший шанс остаться, все ребята настроены бороться. В Бельгии такой турнир, что каждая команда может обыграть каждую. Будем играть до конца. Хотя календарь у нас сложный – «Генк», «Андерлехт», «Мускрон» и «Серкль» Брюгге. Команды очень хорошие. «Мускрон», например, долго шел в зоне вылета, но в последнее время сильно прибавил и рванул вверх. «Генк» идет на первом месте, а «Андрелехт» не нуждается в представлениях. Будет тяжело, но ничего не остается – будем бороться.

Фото: facebook.com

– Как тебя приняли в команде?

– Нормально. У нас хорошие ребята. Хотя поначалу были проблемы с языком, но мне здорово помог Марко Мирич. Он в свое время играл за «Минск» и неплохо выучил русский. Марко выручал на установках и тренировках: переводил слова тренера, подсказывал, помогал общаться с партнерами. Легко нашел контакт и с другими балканцами.

Со временем я подучил английский, на котором в основном общаются в команде, и стало легче. Хотел сделать это как можно скорее, чтобы нормально общаться. Теперь понимаю ребят в раздевалке и могу поддержать беседу. Не скажу, что я бегло разговариваю, но понимаю все, что говорят. Просто бывает немного сложно вести разговор.

– Как обустроился в Локерене?

– Замечательно. Квартира хорошая, в самом центре города. До стадиона 20 минут спокойным шагом. Очень комфортно. Локерен – небольшой, но красивый город. Здесь много интересных мест. Кроме того рядом много других городов. 20 минут на поезде ехать в Генк, 50 – в Брюссель. Близко Антверпен и другие города. Бельгия – не очень большая страна. Самый далекий наш выезд – два часа на автобусе. Даже с белорусскими расстояниями не сравнить. Европа отличается по уровню жизни. Здесь многие вещи устроены по-другому. К этому тоже надо было привыкать. Мне сложно объяснить, но люди ведут себя как-то иначе. Они немного другие.

Фото: facebook.com

– Первое время – да. Очень трудно было привыкнуть к новому месту и к людям. Поддержка была, конечно, но на расстоянии. А когда было очень трудно, не с кем было поговорить. Особенно после первого гола. Мне предоставили шанс в Кубке. Я забил и заработал пенальти, потом приехал в сборную и там забил, но тренер все равно не доверял и давал очень мало игрового времени. Сжимал зубы, кулаки и работал. На самом деле тренировки помогают со всем справиться.

Жена и ребенок не могли приехать раньше из-за визовых проволочек. В Бельгии большая проблема с получением вида на жительство. Пару раз родные приезжали по туристической визе и не могли оставаться надолго. Сейчас им сделали такую визу, которая дает право на получение вида на жительство. В Бельгии это очень важная вещь. Например, только после получения вида можно проводить в дом интернет и телевидение. Поэтому какое-то время я был как бы отрезан от связи. Не мог свободно говорить с женой или друзьями. Чтобы позвонить, шел в кафешку возле дома, где бесплатный wi-fi, и там разговаривал. Чтобы услышать голос сына, недостаточно просто снять трубку. Нужно было куда-то идти. Напрягало прилично.

– А мобильный интернет?

– Симку тоже можно подключить только с видом на жительство. По белорусскому паспорту уладить эти вопросы не удастся.

Сейчас все гораздо лучше. Семья рядом, я начал играть и чувствую себя хорошо. Мы проводим много времени вместе. Гуляем по городу, ездим в соседний Генк. Можем выбраться на вечер в ресторан, а потом на поезде быстренько вернуться. Время проходит, я все лучше узнаю город, страну.

– Поездки в сборную были отдушиной?

– Да. В сборную всегда приезжаю с радостью. Тем более когда ты долго не бываешь дома. Первый раз в карьере столкнулся с тем, что у меня нет отпуска. Поэтому наслаждался каждым днем с родными во время этих коротких побывок

– Скоро матчи с Голландией и Северной Ирландией. Общались с Игорем Криушенко?

– Да, он следит за мной, поддерживает. Мы постоянно на связи. Но о будущих играх не разговаривали. До них еще месяц. И мне надо провести его очень хорошо.