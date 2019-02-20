На кафедре славянской филологии филфака БГУ уберут белорусский язык? 13 20.02.2019, 20:10

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Вместо белорусского языка студенты будут изучать русский.

В новом учебном году на кафедре славянской филологии филологического факультета БГУ собираются отменить изучение белорусского языка в связке с другими славянскими. Вместо него будут изучать русский язык.

Как сообщил belsat.eu источник среди работников факультета, ранее ряд славянских языков изучался вместе с белорусским. Выпускники получали диплом по специальности «преподаватель украинского/польского/чешского и белорусского языков, переводчик». При этом сербский, болгарский и словацкий шли в связке с русской, так как эти языки лингвистически близки.

В этом же году набирать будут в группу украинского языка, а в качестве второго будет русский.

«Никто не знает, почему это решение было принято именно сейчас. Обычно подобные вещи должны утверждаться на общем совещании факультета, но его не было. Документов никаких мы тоже не видели», – рассказал источник.

По его словам, в ближайшее время информация об изменениях в наборе появится на официальном сайте филфака.

Отдельно на факультете есть отделение белорусского языка, но, по его словам, оно в запущенном состоянии: постоянная нехватка студентов и преподавательского состава. Аналогичная ситуация и на славянском отделении, где белорусский подается в связке с русским.

«Убирать белорусский из славянских – это, мягко говоря, странное решение», – резюмирует источник.

Официального сообщения на этот счет пока не появилось.