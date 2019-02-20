В центре Бреста из земли подняли останки уже 600 узников еврейского гетто 20.02.2019, 20:28

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Не исключается, что могут быть найдены до тысячи человек.

20 февраля в Брестском горисполкоме прошла встреча по вопросу эксгумации и перезахоронения жертв еврейского гетто, сообщает «Вечерний Брест».

Напомним, останки нашли в пределах нынешних улиц Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспекта Машерова. Там начала вести работы строительная компания «Прибужский квартал».

Пригласили руководителей еврейских общин Бреста, представителей инвестора. По словам старшего инспектора отдела культуры горисполкома Аллы Кондак, в настоящее время подняты останки шестисот евреев, расстрелянных во время фашистской оккупации. И поисковый батальон продолжает работы. Не исключается, что могут быть найдены до тысячи человек.

Руководитель иудейской общины «Эмуна» Борис Брук, раввин Брестской иудейской религиозной общины «Хабад» Хаим Рабинович и другие однозначно высказались за перезахоронение останков. Это будет Северное кладбище.

Строительство «Прибужского квартала» в месте обнаружения человеческих останков времен Великой Отечественной войны приостановлено. Дальнейшая судьба проекта пока неясна. Не исключено, что инвестдоговор будет полностью расторгнут, а вместо жилого комплекса на участке появится сквер.

Напомним, 15−16 октября 1942-го из Брестского гетто вывезли на Бронную гору 16 941 человека. «Всего же евреев, попавших за колючую проволоку в гетто, было 28 тысяч. Можно предположить, что оккупанты отлавливали и расстреливали тех, кому удалось спрятаться на территории гетто, — рассказывала ранее Алла Кондак, старший инспектор отдела культуры горисполкома. — Во второй части книги „Память“ есть воспоминания сестер Кац, которые в 1942 году прятались на чердаке здания, расположенного неподалеку. Они утверждали, что каждый день в течение одного месяца и пяти дней сюда сгоняли евреев. Людей раздевали догола и расстреливали, ежедневно по 70−80 человек. 20 ноября сестры Кац были вынуждены покинуть свое убежище. Полицаи ограбили их, но не выдали на расстрел, им удалось уцелеть. По воспоминаниям сестер, всего было не меньше шести траншей, где хоронили убитых».

Официально считается, что из Брестского гетто спаслось 19 человек. Некоторые из них оставили свои воспоминания, где подробно описывается, как им удавалось прятаться и как поступали с теми, кого удавалось обнаружить.

В 50−60-е годы с этой территории перезахоронили останки на Тришинское кладбище, а в 70-е хоронили на «Плоске». По архивным данным, найдено 363 человеческих скелета, похороненных в 60 гробах.