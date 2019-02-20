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Минчанин: Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали

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  • 20.02.2019, 20:41
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Житель столицы принципиально не намерен платить государству поборы.

Минчанин требует исключить его из списка "тунеядцев". Он принципиально не намерен платить государству поборы.

Житель Минска Игорь Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы "тунеядцев".

"Государственные блага, говорите?.."

Комиссия по координации работы по содействию занятости населения администрации Московского района прислала уведомление, что Игорь Якшевич не участвует в финансировании государственных расходов, пишет БП.

Следовательно, с марта 2019 года оплата за подогрев воды с начала года будет ему насчитываться по тарифу, обеспечивающему так называемое полное возмещение затрат.

Возмущенный минчанин требует исключить его из базы персональных данных.

- Пришло письмо из администрации Московского района Минска, и в последней жировке (с обратной стороны) меня уведомляют, что вы "предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике". Я не согласен, что меня записали в "тунеядцы", - возмущается Игорь Якшевич.

- Вы сейчас нигде не работаете?

- Скажем так: я никогда не работал на государство, это дело принципа.

- Вы живете один?

- Сейчас я живу с матерью-пенсионеркой, дочка живет отдельно, она взрослая.

- Сколько вы заплатили по последней жировке?

- Последний раз (в субботу) я заплатил 86 рублей 44 копейки за январь. Мы живем в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Сам по себе я строитель, шабашник, как нас называют. Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство.

- Комиссия по координации работы по содействию занятости населения Московского района явно предъявит вам контраргумент, что вы пользуетесь государственными благами…

- Государственными благами, говорите?.. Государственные блага – особая тема, особенно медицина. У меня, например, проблемы с сердцем. В поликлинике меня перебрасывают из очереди в очередь; чтобы попасть на прием к кардиологу – нужно два месяца таскаться по очередям. Так через два месяца я уже буду на Северном (кладбище в Минске - прим.)…

Поэтому я за свои деньги пошел в платный центр "Сердце" и по-быстрому обследовал свое сердце. Потому что поликлиника – не для меня, я это уже понял. Я понимаю, что врачи, к сожалению, – пешки, от них ничего не зависит.

- Если комиссия откажется исключать вас из списка "тунеядцев", что будете делать?

- Уже подготовлен иск в суд. Я прошу немного: соблюдайте мои права.

"Декрет о тунеядцах" посягает на личное достоинство и неприкосновенность частной жизни

Игорь Якшевич обосновал свое требование письменно и направил в администрацию Московского района.

Декрет “о тунеядцах” вводит новую форму принудительного труда, что противоречит Конституции (ст. 41) ст. 13 ТК и международным обязательствам страны.

Беларусь, как и многие страны мира, формирует свой бюджет и осуществляет государственные расходы в основном за счет налогов (прямых или косвенных), которые предусмотрены Налоговым кодексом.

Таким образом, участие граждан в этих договорных и иных отношениях в полной мере отвечает требованиям ст. 56 Конституции об обязанности принимать участие в финансировании государственных расходов “путем оплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей”.

Указанные противоречия декрета с Конституцией и законодательством вызваны несистемным характером акта, изданным с нарушением основных принципов нормотворческой деятельности (ст.ст. 7, 9 Закона “О нормативных правовых актах Республики Беларусь”).

Конституция закрепила обязанность детей заботиться о своих родителях, а Кодекс о браке и семье детализировал: содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

"Декрет о тунеядцах” не освобождает от налога детей, которые исполняют свою конституционную обязанность по заботе о своих родителях и осуществляют уход за нетрудоспособными, нуждающимися в помощи родителями, в том числе, с инвалидностью (за исключением инвалидов 1 группы, лиц в возрасте 80 лет и старше).

Более того, "декрет о тунеядцах" посягает на личное достоинство и неприкосновенность частной жизни, уверен Игорь Якшевич.

Понятие “социальное иждивенчество” в декрете приобрело неодобрительную окраску и фактически представляет категорию людей, которые стремятся жить за счет других: работающих, государства в целом, которое распределяет определенные услуги бесплатно.

По факту создается представление о том, что кто не работает, тот ведет себя противоправно. Живет за счет других.

Презумпция невиновности в Беларуси не работает

- Абсолютно поддерживаю позицию Игоря Якшевича, потому что государство – не один человек, который принимает единоличные решения, а все, кто проживает в Республике Беларусь. Когда один человек навязывает свою волю всем, то, наверное, ему следует заглянуть в Конституцию, в которой написано: единственным источником власти в стране является народ.

Народ уже высказал свое мнение по декрету №3 в 2017 году, думаю, что и по декрету №1 мнение народа не изменилось. Остается вопрос: почему воля народа не исполняется? – задается риторическим вопросом правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. – Если у чиновников возникают вопросы, претензии к гражданам, советую открыть первую страницу Конституции.

- В жировке указано: "вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике". Что значит – предварительно? Государство должно защищать гражданина, а не без суда и следствия записывать его в преступники. Презумпция невиновности в Беларуси не работает.

Ты не совершил никакого проступка, а тебя уже карают и наказывают. А чтобы тебя не наказали, тебе надо идти на поклон к дядям и тетям в исполком, которые, похоже, не знают, что такое права человека, - подчеркнул Юрий Беляков.


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