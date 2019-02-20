МИД Испании: Соглашение о Brexit уже начали пересматривать 20.02.2019, 21:01

Ранее глава Европейского совета заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

Министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл заявил, что в Брюсселе уже заключают новое соглашение о Brexit, сообщает nv.ua со ссылкой на Bloomberg.

Британский премьер-министр Тереза Мэй прибыла в Брюссель в среду, 20 февраля в поисках изменений к соглашению о выходе Великобритании из ЕС, а саммит в Египте в воскресенье, 24 февраля рассматривается как новая возможность для переговоров сторон.

"Я думаю, что договоренность заключается уже, не надо ехать в Шарм-эль-Шейх, чтобы это сделать. Существует постоянный контакт", - сказал Боррелл.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

Президент Европарламента Антонио Таяни также заявил, что страны ЕС не намерены пересматривать соглашение с Британией о выходе из Союза.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.