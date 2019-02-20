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Если не Путин, то кот

  • Михаил Пожарский, Telegram
  • 20.02.2019, 21:14

Если работают институты и рынок, то хвостатый правитель даже предпочтительнее бесхвостого.

В контексте очередного политтехнологического спектакля (оно же "послание Путина федеральному собранию") напомню, что лучшего правителя в истории человечества звали Стаббс - это кот, который являлся мэром одного городка на Аляске с 1997-го по 2017-ый год (помним-скорбим). Как писал когда-то один китайский автор, "лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует" - жаль, за 2500 лет прошедшие с тех пор это не усвоили.

Если в вашем обществе работают политические и гражданские институты, фурычит рыночная экономика - все функционирует в автоматическом режиме, поддерживает само себя. В таком обществе о личности правителя можно не знать ничего, кроме того, что у него есть пушистый хвост. Хвостатый правитель даже предпочтительнее бесхвостого - он не будет пытаться заработать политический капитал в дурацких попытках починить то, что не сломано и реформировать то, что не нуждается в реформах.

Поэтому Стаббс навеки в наших сердцах.

А вот если правителю нужно регулярно появляться на публике, стучать тапком по столу, запугивать плохих бояр хорошими опричниками, обещать, что вот теперь-то на 21-ом году мы всем миром соберемся и победим бездорожье, разгильдяйство, коррупцию и плохой инвестиционный климат, сменив милитаризм на национал-социализм - это первый признак, что в стране у вас швах. Не работают никакие институты, а люди стоят на низком старте, готовые к войне всех против всех. И только грозны очи царя-батюшки мешают наступлению конца света.

Шутка в том, что эта самая система ручного управления, помноженная на систему публичного балабольства - это и есть корень зла.

Потому, что ручное управление - это произвол. А власть произвола - это противоположность власти закона и власти институтов. Сама возможность произвола обнуляет любые нарождающиеся правила поведения. В принципе так и нужно понимать все эти "послания" - ежегодный ритуал уничтожения институтов. Дежурное напоминание, что в тайге медведь хозяин.

Никакой процветающей России не будет даже в проекте, пока толпы лизоблюдов ловят каждое слово правителя, пытаясь разгадать тайные шифры, намекающие, кого в следующем сезоне будут казнить, а кого миловать.

Михаил Пожарский, Telegram


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