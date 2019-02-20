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В Беларуси мужчины стремятся жениться до 30 лет

  • 20.02.2019, 21:28
иллюстрационное фото

Каждый третий белорус вступает в брак в возрасте 25-29 лет.

Об этом сообщили на сайте belstat.gov.by.

В 2018 году в брак вступили 60,7 тыс. мужчин. Создавать семьи белорусы предпочитают в возрасте 20-29 лет. Каждому третьему, заключившему брак, было 25-29 лет, каждому четвертому - 20-24 года. Средний возраст вступления мужчин в первый брак в 2018 году составил 28 лет, в повторный - 41 год.

На начало 2019 года в стране проживали свыше 4,4 миллиона мужчин. Три четверти мужского населения республики являются горожанами, каждый четвертый из них минчанин. В городах и поселках городского типа живут 78% мужчин, в сельской местности – 22%.

Каждому четвертому трудоустроенному мужчине 16-30 лет. Преимущественно мужскими сферами деятельности являются строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь.


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