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Израиль представил сверхзвуковую бетонобойную ракету

  • 20.02.2019, 21:34
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Ракета предназначена для поражения укрепленных наземных и подземных объектов.

На авиасалоне AeroIndia в индийском городе Бангалоре израильский оборонный концерн Рафаэль представил новейшую сверхзвуковую бетонобойную ракету класса "воздух-земля", сообщает korrespondent.net со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Управляемая ракета Rocks большой мощности, которой будут оснащаться израильские истребители-бомбардировщики, предназначена для поражения важнейших укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей, которые плотно защищены системами ПВО.

С учетом большой дальности действия ракета может запускаться с боевого самолета за пределами зоны поражения систем противовоздушной обороны противника, в том числе таких, как С-300, размещенных в Сирии и Иране.

При этом, как отмечает сайт Israel Defense, ракета оснащена системой наведения, основанной на визуальном распознавании цели, позволяющей ей достичь цели, несмотря на постановку противником радиоэлектронных помех.


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