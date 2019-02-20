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Аккумуляторный завод под Брестом почти достроили

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  • 20.02.2019, 21:44
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Иллюстрационное фото

Запуск завода, несмотря на протесты брестчан, намечен на март.

Завод ООО «АйПауэр» планирует выпустить первую пробную партию аккумуляторов в марте этого года, сообщил tut.by главный инженер предприятия Сергей Дубновицкий во время пресс-тура 20 февраля.

Возведение завода «АйПауэр» в свободной экономической зоне «Брест» находится на завершающей стадии. Сейчас на предприятии завершаются строительно-монтажные работы.

— Первую партию продукции мы планируем получить в марте месяце, — отметил Сергей Дубновицкий.

Фото: tut.by

Первым пусковым комплексом предусмотрен выпуск 1 миллиона свинцово-кислотных аккумуляторов в год. Проектная мощность завода — 2 миллиона штук. Реализацией брестских аккумуляторов будет заниматься компания Белинвестторг. Продукция будет поставляться в Беларусь, страны СНГ, ЕС, Азию и Африку.

— В будущем мы планируем иметь прямые контракты с автопроизводителями, планируем получить сертификаты на все ISO, которые нам необходимы для того, чтобы открылись двери на такие концерны, как Volkswagen, Ford, Renault. Мы приложим все усилия, чтобы попасть туда, — рассказал Сергей Дубновицкий.

Фото: tut.by

Первым пусковым комплексом предусмотрено трудоустройство 138 человек. В будущем эта цифра увеличится до 188. Пока набрано около 40 работников. Что касается зарплаты, Сергей Дубновицкий сообщил, что в среднем люди будут получать около 1000 рублей.

Сергей Дубновицкий сообщил, что все установленное на предприятии оборудование 2018 года. География производителей обширная: Китай, Южная Корея, Дания, Испания, США, Италия. Он также добавил, что на заводе установлена высокотехнологичная система очистки:

— Мы установили газоочистные установки, которые на данный момент самые современные двух- и трехступенчатые системы очистки по воздуху. Вода, которая соприкасается со свинцом, не попадает за территорию предприятия. Мы из нее производим деминерализованную воду, которая участвует в производстве электролита, системе охлаждения, будет использоваться на участке дозревания, приготовления пасты и на других технологических операциях.

Фото: tut.by

Мониторинг сточных вод будут проводить поставщик, а также аккредитованная производственная лаборатория. Кто будет заниматься оценкой воздействия предприятия на окружающую среду пока не решено, сообщил менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-Group Александр Юнкевич. Рассматривается несколько вариантов: система санитарного надзора Минздрава, территориальные органы аналитического контроля Минприроды и республиканская организация, которая специализируется на системах аспирации и газоочистки. Также прорабатывается вопрос организации общественного контроля:

— Предприятие готово на конструктивное сотрудничество по предоставлению информации общественности о воздействии на окружающую среду, только в том случае, если сотрудничество будет контсруктивным, без троллинга и так далее. Мы рассматриваем каким образом предоставлять людям информацию о результатах мониторинга. Но общественный контроль в виде инспекционных поездок на предприятии вряд ли будет организован, — рассказал Александр Юнкевич.

Помимо представителей СМИ на пресс-тур 20 февраля пытались попасть противники строительства аккумуляторного завода, чтобы задать представителям компании свои вопросы. Однако их не пустили. На вопрос журналистов, почему активистам не разрешили поприсутствовать на мероприятии, в ООО «АйПауэр» сообщили, что «формат не предусматривал участия местных жителей».

Напомним, протесты, связанные со строительством аккумуляторного завода под Брестом продолжаются больше года. Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Фото: tut.by

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.

Ранее активисты пытались инициировать проведение местного референдума, на который хотели вынести вопрос строительства аккумуляторного завода. Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы. По мнению властей порядок образования инициативной группы был соблюден, но вопрос, который было предложено вынести на референдум, не соответствовал требованиям законодательства.


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