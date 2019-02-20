Трамп ввел чрезвычайное положение: что дальше? 3 20.02.2019, 21:51

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Дональд Трамп

Чем закончится спорное решение президента США.

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил в стране чрезвычайное положение после того, как Конгресс отказался выполнить его требование – выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Предпринятый президентом США шаг призван позволить ему использовать для строительства средства, выделенные Конгрессом на другие нужды, пишет «Голос Америки».

Судебные иски против Трампа

В понедельник коалиция из 16 американских штатов во главе с Калифорнией подала иск против администрации Трампа из-за объявления чрезвычайного положения и плана потратить миллиарды долларов на строительство стены. Иск был подан в окружной суд Северного округа Каролины всего через несколько дней после того, как Трамп объявил о введении чрезвычайного положения.

Тем временем в Вашингтоне либеральная надзорная организация Public Citizen еще в пятницу подала федеральный иск, оспаривающий конституционность решения Трампа. В иске утверждается, что президент превысил свои полномочия.

Варианты действий Конгресса

Контролирующие Палату представителей демократы могут либо присоединиться к иску третьей стороны, либо подать собственный, хотя правомерность такого шага – под вопросом.

Палата представителей также готовит резолюцию о прекращении чрезвычайного положения, которая скорее всего будет принята и затем направлена в контролируемый республиканцами Сенат, где она может встретить сопротивление. Советник Трампа заявил, что, если какой-либо законопроект такого рода и будет принят, президент наложит на него вето. Для преодоления президентского вето в Конгрессе необходимо будет набрать две трети голосов.

Другие иски

По данным газеты New York Times, на этой неделе могут последовать по меньшей мере еще два судебных иска. Американский союз защиты гражданских свобод заявляет, что намерен подать иск, но не называет имени своего клиента. Надзорная организация Protect Democracy и правоцентристский институт Niskanen Center намерены подать иск от имени округа Эль-Пасо и правозащитной организации Border Network for Human Rights.

Возможный исход

Любой иск скорее всего приведет к тому, что строительство стены будет отсрочено на время судебных процессов. Вероятна затяжная судебная борьба, исход которой определит Верховный суд.

Средства на строительство стены

В недавнем проекте бюджета Трамп требовал выделить на строительство 5,7 миллиарда долларов. Конгресс выделил всего 1,37 миллиарда. Чтобы избежать очередного частичного закрытия правительства, Трамп подписал законопроект, но тут же объявил чрезвычайное положение в приграничных районах, чтобы получить доступ к средствам из других источников. Он рассчитывает получить в общей сложности 8 миллиардов долларов.

Источники финансирования

$1,37 миллиарда: от Конгресса

$3,6 миллиарда: из бюджета на военные строительные проекты Министерства обороны

$2,5 миллиарда: из бюджета программ по борьбе с наркотиками Министерства обороны

$600 миллионов: из бюджета программы по борьбе с наркотиками Министерства финансов