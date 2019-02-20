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Минское «Динамо» проиграло шестой матч подряд

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  • 20.02.2019, 22:01

В каждой игре минчане пропускали минимум 3 шайбы.

Столичное "Динамо" на выезде уступило подольскому "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4, передает pressball.by.

ВИТЯЗЬ — ДИНАМО Мн — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

ВИТЯЗЬ: Ортио (Самонов); Катичев — Мозик, Ржепик — Аалтонен — Семин; Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич; Головков — Романов, Кокарев (К) — Швец-Роговой — Столяров; Выглазов — Чернов — Комаров; Кожемякин, Гончаров.

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Хмыз); Лисовец — Хенкель, Хауден — Терещенко (К) — С.Костицын; Блум (А) — Бокун, Парфеевец — Ковыршин — Пулккинен; Уиркош — Евенко, Китаров (А) — Волков — Литвинов; Когалев, Знахаренко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Макеев (Мозик, 2.26). 2:0 — Ржепик (Семин, 3.51). 2:1 — Пулккинен (Терещенко, Хауден, 12.18). 3:1 — Столяров (Аалтонен, Ржепик, 23.18 — бол.). 3:2 — Лисовец (С.Костицын, Хенкель, 42.13 — бол.). 3:3 — Пулккинен (Ковыршин, 43.48). 4:3 — Аалтонен (Семин, Ржепик, 45.37 — бол.).


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