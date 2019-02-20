На экспозицию археологической сенсации — 500-летнего челна — нет денег 20.02.2019, 22:23

Фото: Facebook Maksim Charniauski

Ученые ищут варианты.

В ноябре прошлого года всю страну облетела новость о находке возле деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области. Дайверы центра «Морской пегас» подняли на сушу уникальную находку — восьмиметровый челн, который был сделан в 1500—1510 годах из 300-летнего дуба. Но как стало известно Onliner.by судьба уникальной находки пока неизвестна. Для того чтобы полноценно законсервировать челн и выставить в музей, нет денег.

После того как челн достали из реки, его привезли во дворик Академии наук. Там он хранился до морозов. Позже его перенесли в ангар в Ботаническом саду.

Фото: Facebook Maksim Charniauski

— Когда мы поняли, что температура будет опускаться до минуса, вода начнет замерзать и челн может просто порвать, стали искать для него помещение, — рассказал научный сотрудник отдела археологии и первобытного общества НАН РБ Сергей Линевич. — Ботанический сад выделил нам ангар, в котором температура не опускается ниже нуля. В нем мы из поддонов создали небольшой резервуар. Его мы засыпали деревянными опилками, туда положили полиэтилен, на него — челн. Залили его антисептиком, чтобы его не разъедала плесень. Сверху его снова закрыли полиэтиленом и засыпали деревянными опилками. Пока он находится на временной консервации.

По словам Сергея Линевича, пока денег на полноценную консервацию челна нет. Речь идет минимум о нескольких десятках тысяч рублей.

— Исходя из технологии, по которой консервируются деревянные находки, его нужно выдерживать в химическом растворе определенного вида. Для этого в первую очередь необходима емкость, туда нужно нужно положить челн и заполнить его химическим реактивом. Но дело в том, что челн внушительный по размерам — 8,5 метра, — говорит Линевич. — Емкости такого типа у нас нет. Мы обращались на предприятия, там отвечали, что изготовление ее будет стоить около 20 тысяч белорусских рублей. Мы ищем выходы, чтобы можно было ее купить.

Фото: Facebook Maksim Charniauski

— Второй момент — наличие химических реактивов. Чтобы полностью ими залить челн, нужен внушительный объем. Это тоже деньги, — говорит специалист. — Ну и потом. Выдерживать челн нужно минимум два года. Третий момент — это опять же отапливаемое помещение, куда можно поместить емкость с реактивом.

— Тут важно понимать, что из археологических находок сложнее всего сохраняются артефакты из органических материалов. Это прежде всего дерево. Даже артефакты, которые находятся в Санкт-Петербурге, консервируются не в России, а в Германии. Их технология консервации стоит довольно значительных денежных вложений.

Фото: Facebook Maksim Charniauski

Ученый говорит, что сейчас они ищут спонсора, или какую-то программу, или какой-то гранд на его дальнейшее консервирование. Так как у музеев, которые вроде бы как должны заниматься дальнейшей консервацией и выставкой археологических находок, тоже нет средств.

— Мы сражаемся за челн, ищем варианты, возможно, у нас получится, — объясняет ученый.