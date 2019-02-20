В Беларуси активиста оштрафовали за стрим с почтения памяти Михаила Жизневского 20.02.2019, 22:33

Михаил Жизневский

В белорусском «суде» посчитали, что съемка - это и есть участие в несанкционированной акции.

Активиста Дмитрия Казакевича оштрафовали на 30 базовых величин (765 рублей) за ведение стрима с акции по почтению памяти Героя Украины Михаила Жизневского.

Об этом сообщил политик Павел Северинец на своей странице в Facebook.

В суде Центрального района Минска посчитали, что видеосъемка - это и есть участие в несанкционированной акции, и признали Казакевича виновным в нарушении статьи 23.34 Административного кодекса.

Напомним, что вечером 22 января в Минске у памятника Тараса Шевченко "Молодой фронт" провел акцию (возложение цветов) по почтению памяти погибшего на Майдане Героя Украины, белоруса Михаила Жизневского.

После завершения акции сотрудники милиции задержали двоих ее участников - Ольгу Николайчик и Дениса Урбанович. Их отвезли в РУВД Центрального района, оттуда в изолятор на Окрестина, а на следующий день состоялся суд. В результате судья суда Центрального района Шабуня наказала активистов большими штрафами (50 и 40 базовых величин).