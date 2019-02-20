Samsung представила гнущийся смартфон

Samsung представила гнущийся смартфон1
- 20.02.2019, 22:39
- 1,441
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном.
Samsung представляет в среду новинки, среди них — Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом сообщает РБК с презентации южнокорейской компании. Мероприятие проходит в Сан-Франциско.
Диагональ смартфона — 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство, объявили на презентации.
У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев, его разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя.
Кроме того, у смартфона шесть камер, три из которых расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Разработчики обещают, что это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов.