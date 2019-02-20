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Samsung представила гнущийся смартфон

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  • 20.02.2019, 22:39
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Фото: Пресс-служба Samsung

Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном.

Samsung представляет в среду новинки, среди них — Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом сообщает РБК с презентации южнокорейской компании. Мероприятие проходит в Сан-Франциско.

Диагональ смартфона — 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство, объявили на презентации.

У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев, его разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя.

Кроме того, у смартфона шесть камер, три из которых расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Разработчики обещают, что это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов.


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