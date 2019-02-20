Мировые цены на нефть превысили $67 за баррель 20.02.2019, 23:00

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут, достигнув максимумов с 19 ноября.

Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 20 февраля, передает korrespondent.net.

Так, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,92 (1,38%) и торгуются на уровне $67,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на $1,03 (1,82%) – до $57,48 за баррель.

"Черное золото" дорожает на сигналах о продвижении США и Китая в торговых переговорах, а также информации о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК. Также стало известно, что Нигерия готова сократить добычу нефти, чтобы обеспечить более высокие цены на рынке. Об этом заявил президент страны Мохаммаду Бухари после встречи с представителем короля Саудовской Аравии Ахмадом Каттаном.