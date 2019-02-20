Белорусская биатлонистка Ирина Кривко выиграла «бронзу» на чемпионате Европы 20.02.2019, 23:19

Ирина Кривко

Чемпионат Европы по биатлону проходит в белорусских Раубичах.

Олимпийская чемпионка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах. Результат 23-летней шведки составил 48 минут 13,1 секунды, они трижды промахнулась, передает pressball.by.

Украинка Юлия Журавок стала второй (отставание 32,3 секунды), представительница Беларуси Ирина Кривко — третьей (41,5).

ЧЕ-2019. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 48.13,1 (3 промаха)

2. Юлия Журавок (Украина) — отставание 32, 3 (1)

3. Ирина Кривко (Беларусь) — 41,5 (2)

4. Надин Хорхлер (Германия) — 1.15,0 (3)

5. Янина Хеттих (Германия) — 1.50,6 (3)

На пресс-конференции после завоевания бронзовой медали Кривко отметила, что практически не готовилась к участию в индивидуальной гонке.

– Как вы готовились к сегодняшней гонке? Как свыкались с ролью лидера команды?

– Не чувствую себя звездой. К этой гонке вообще практически не готовилась. Даже до последнего с тренерами думали ее пропускать, потому что я заболела, провела десять дней в постели. Только с 15 февраля провела два дня в зале, а затем встала на лыжи. Меня пытались «раскачать», когда близился старт, тренеры до последнего спрашивала, уверена ли, что я могу принять участие в гонке. Я ответила, что попробую.

– Вы начали гонку хорошо, но что-то случилось на третьем рубеже…

– Просто постоянно дул ветер с разной силой. Приходилось делать поправки то туда, то сюда. Уходило много времени. Не удалось, увы, отработать чисто.

– Сравните уровень соревнований Кубка IBU и Кубка мира?

– В Раубичах все организовано на высоком уровне. Конечно, если говорить о конкуренции, то она в разы выше на Кубке мира.

– То, что за вами вся страна, дает толчок вперед или создает лишнее давление?

– Не ощущаю лишнего давления. Наоборот. Даже когда болела, ко мне приезжали, привозили фрукты, желали скорейшего выздоровления, – сказала Кривко.